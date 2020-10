Tesla-Autopilot: Erste Fahrer testen neue Beta-Version – „Ich war schockiert ...“

Die ersten Tesla-Fahrer sind mit einer neuen Version des Autopiloten unterwegs – nun sind auch komplexe Fahrmanöver vollautonom möglich. So regieren die Tester.

Palo Alto – Das vollkommen autonom fahrende Auto wird von der Industrie seit vielen Jahren angekündigt – doch aktuell scheint die Technik immer noch sehr weit von der Serienreife entfernt. Bereits für den aktuellen Audi A8 (D5), der bereits vor drei Jahren auf den Markt kam, war eine autonome Fahrfunktion auf Level 3 versprochen worden – verfügbar ist diese verhältnismäßig beschränkte Funktion allerdings bis heute nicht. Der US-Elektroautobauer Tesla scheint beim autonomen Fahren weiter zu sein als andere – allerdings ist der „Autopilot“ der Marke hochumstritten. Immer wieder kommt es zu Unfällen, weil der Technik wohl zu viel zugemutet wird.

Nun wagt Tesla-Chef Elon Musk einen riskanten Schritt: Ein umfangreiches Update für das FSD-System („Full Self Driving“ – „vollautonomes Fahren“) lässt in Zukunft deutlich komplexere autonome Fahrmanöver als bislang zu. Die Software befindet sich noch in einem Beta-Studium, allerdings hat der Autobauer die neue Technik schon für einige ausgewählte Tester freigeschaltet. In den sozialen Medien finden sich inzwischen mehrere Videos, die den „neuen“ Tesla-Autopiloten in Aktion zeigen, wie 24auto.de berichtet. Bei den Testern handelt es sich laut Elon Musk um Experten, die zudem auch sehr vorsichtige Fahrer seien. Einer dieser „Auserwählten“ ist der Betreiber eines YouTube-Kanals namens Tesla Raj – er hat ein zehnminütiges Video veröffentlicht, in dem er einen ersten Einblick in die neue Technik gibt. Das Fazit des YouTubers: „Ich war schockiert und überrascht.“ *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks