Fußball-EM 2020: England-Fans werden deutlich, als sie Lamborghini sehen

Verbale Entgleisungen

+ © Twitter (Misy) Angsteinflößend: England-Fans belagern vor dem EM-Finale einen Lamborghini auf der Straße. © Twitter (Misy)

Während des Finales war in London vor dem Wembley Stadion die Hölle los. Massenschlägereien, betrunkene Fans und mitten in der Stadt haben einige einen Lamborghini belagert.

London – Ob das so eine gute Idee war, mit seinem Luxus-Boliden wenige Stunden vor dem EM-Finale am Sonntag in London unterwegs zu sein? Und noch dazu in einem italienischen Auto-Fabrikat? Der Fahrer des blauen Lamborghini hätte es besser wissen müssen.

Stattdessen wurde er mitten in London auf einer von Fußball-Fans verstopften Straße von allen Seiten umzingelt, wie das Twitter-Video einer Userin zeigt, die offenbar dabei gewesen ist. Das sorgt im Netz gerade für Furore und wurde sage und schreibe schon fast 900.000-mal geklickt.

Darauf zu sehen: Die Meute, die wahrscheinlich betrunken ist, sieht bei dem italienischen Fahrzeug statt blau eher rot und wird wütend. Nachdem die England-Fans in kürzester Zeit den Luxus-Boliden einkesseln und ihn dadurch zum Stehenbleiben zwingen, belästigen sie den Fahrer verbal und singen bzw. schreien im Chor, dass er sich seinen Lamborghini sonst wohin stecken könne. Was der Lamborghini-Fahrer gegen die England-Fans unternimmt und wie es ausgeht, dazu gibt es hier mehr.* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.