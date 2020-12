Geblitzt: Raser fährt mit 244 km/h durch 80er-Zone – Staatsanwaltschaft schaltet sich ein

Auf den Fahrer eines Mercedes AMG wartet ein teures Nachspiel. Der Raser fuhr mit 244 km/h durch einen Baustellenbereich – und wurde dabei geblitzt.

Manchmal ist es kaum zu glauben, was Menschen mit ihren Autos anstellen. Sei es ein Fahranfänger, der nach einem Unfall eine Haustür im Dach seines Fahrzeugs hat und einfach weiterfährt*, oder eine Beifahrerin, die sich in den Kofferraum legt, um den für das Auto viel zu großen Fernseher festzuhalten. Nahe dem Wiesbadener Kreuz in Hessen hat es der Fahrer eines Mercedes AMG nun beim Tempo deutlich übertrieben.

Lesen Sie auch: Apple-Auto: Weiterer Hinweis auf ein „Smartcar“ – das steckt dahinter.

Autofahrer rast mit 244 km/h durch Baustelle – erlaubt sind 80 km/h

Die Beamten, die die Blitzerfotos auswerteten, dürften gleichermaßen geschockt und überrascht gewesen sein, als ihnen dieser Raser ins Netz ging. Mit sage und schreibe 244 km/h schoss der Mercedes-Fahrer durch einen Baustellenbereich – für den ein maximales Tempo von 80 km/h vorgegeben ist. Mehr als 160 km/h zu schnell, das sind nochmal 30 km/h mehr, als in den meisten Ländern überhaupt auf der Autobahn freigegeben sind! Die entsetzten Reaktionen ob dieser irren Überschreitung des Tempolimits sind auch aus dem Facebook-Post der Polizei Westhessen herauszulesen:

Auch interessant: Von Kaufprämien bis zur KFZ-Steuer: Das ändert sich 2021 für Autofahrer.

Der Raser muss mit ernsten Folgen rechnen

Die irre Fahrt des Rasers wird Folgen für ihn haben. Wie die Polizei Westhessen weiter berichtet, habe sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und gemeinsam mit der Polizei entschieden, diese gewaltige Geschwindigkeitsüberschreitung als unerlaubtes Fahrzeugrennen eines Einzelfahrers zu werten. Das würde bedeuten: keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Damit stünde dem Fahrer des Mercedes AMG ziemlicher Ärger bevor. (fh) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Lesen Sie auch: 10-Jähriger hält das Auto der Eltern für schlecht geparkt – und setzt sich hinters Steuer.