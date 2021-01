Gefahr im Winter: Dieser Fehler ist schnell passiert – hoher Schaden am Auto möglich

Autofahrer sollten im Winter nicht an der falschen Stelle sparen. Der ADAC erklärt, was bei kühlen Temperaturen rund ums Auto zu beachten ist.

Wer mit dem Auto gut und sicher durch den Winter kommen will, sollte gerade angesichts nächtlicher Minusgrade* ein paar Regeln nicht vergessen. Der ADAC hat eine Checkliste mit den wichtigsten Tipps für die Instandhaltung des Autos im Winter veröffentlicht:

ADAC-Checkliste für Ihr Auto im Winter – Achtung vor Motorschäden

Zu geringer Kühl-Frostschutz kann im Extremfall zu Motorschäden führen, wie die Experten warnen. Mindestens -25 Grad Celsius sollten beim Frostschutz der Kühleranlage sichergestellt sein, so ihr Tipp. Kontrollieren lasse sich das mit einem kleinen Prüfgerät recht einfach, an der Tankstelle oder in der Werkstatt. Bei Temperaturen unter null Grad unbedingt drauf achten.

Lesen Sie zudem: So lösen Sie eine eingefrorene Handbremse

Auch für den Scheibenfrostschutz haben die Experten ein paar Tipps parat: „Dem Scheibenwischwasser sollte geeigneter Winterreiniger hinzugefügt werden“, heißt es in der Mitteilung auf ADAC.de – damit Wasser, Pumpen und Spritzdüsen nicht einfrieren. Der Rat: „Nach dem abendlichen Auto-Abstellen die Wisch-/Waschanlage kurz laufen lassen, um scharfkantige Streumittel-Reste zu beseitigen.“ Andernfalls könnten sie beim Eiskratzen am nächsten Tag das Glas beschädigen.

Lesen Sie zudem: Eiskalt erwischt: Das wird für Autofahrer im Winter teuer

Checkliste für den Winter: Beleuchtung, Winterreifen, Autobatterie

Beschlagene Scheiben werden durch Heizung, Gebläse und Klimaanlage wieder frei. Sollten die Scheibenwischer Schlieren hinterlassen, besser gleich die alten Wischblätter austauschen. Tipp des ADAC: „Über Nacht unter die Scheibenwischergummis Isolationsfolie legen, damit sie nicht anfrieren und beschädigt werden.“ Gegen vereiste Türschlösser könnte ein „Universalspray“ oder ein „nicht harzendes Öl“ helfen. „Ansonsten hilft ein „Türschlossenteiser - sofern er nicht im Handschuhfach deponiert ist!“

Korrekt eingestellt sein sollte die Beleuchtung, wo gegebenenfalls die Werkstatt weiterhilft. Genauso wie die Autobatterie: „Wenn die Batterie bereits bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt den Anlasser nur noch müde durchdreht, dann sollte sie unbedingt geprüft und, falls nötig, rechtzeitig ersetzt werden“, warnt der ADAC. Unter „4 mm Profiltiefe“ seien zudem Winterreifen, obwohl gesetzlich zulässig, für den Wintereinsatz „nicht mehr sicher“. (ahu) *hna.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks

Quelle: ADAC

Auch interessant: YouTuber testet Keramikversiegelung auf Mercedes E-Klasse – das Ergebnis spaltet das Netz