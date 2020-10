Genesis GV70: Schon 2021 will er es mit diesen deutschen Mittelklasse-SUV aufnehmen

Auf seinem Heimatmarkt Korea oder in den Vereinigten Staaten ist der Edelableger des Hyundai-Konzerns als Konkurrenz zu den Premiummarken bereits erfolgreich. Bald kommt das Mittelklasse-SUV Genesis GV70 auch zu uns.

Offenbach – Ende September wurde mit Dominique Boesch ein neuer Managing Director für den europäischen Markt vorgestellt. Er brachte zum Dienstantritt in der Zentrale von Hyundai* Europa in Offenbach die wenig überraschende Bestätigung mit, dass Genesis endlich auch nach Europa komme und dabei von Deutschland aus gesteuert werde. Nachdem die Volumenmarken Hyundai und Kia bereits weltweit gut positioniert sind, will man nunmehr auch in Europa im ertragreichen Premiumsegment eine Rolle spielen.

In den USA soll der GV70 im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen. Wann der Konkurrent von BMW* X3 oder Audi* Q5 genau nach Europa rollt, steht aktuell noch nicht fest. Es dürfte jedoch nicht vor der zweiten Jahreshälfte kommenden Jahres so weit sein. Den kompletten Artikel zum neuen Genesis GV70 lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks