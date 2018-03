Genfer Autosalon 2018: Diese Neuheiten erwarten Sie

Der Genfer Autosalon steht vor der Tür: Diese Woche werden die Pforten geöffnet und Autohersteller präsentieren ihre neusten Modelle. Das sind die Neuheiten.

Die Geneva International Motor Show - abgekürzt GIMS - ist eine der weltweit wichtigsten Messen der Automobilbranche. Der Grundstein wurde 1905 in Genf gelegt, wo die Messe zum ersten Mal stattfand und - mit wenigen Unterbrechungen - immer noch ihr Zuhause hat.

Hersteller stellen hier ihre neuesten Modelle an Sportfahrzeugen, SUVs, Kompakten, aber auch Kleinfahrzeugen vor. Zusätzlich werden Designstudien spektakulärer Fahrzeuge präsentiert, an denen gerade gearbeitet wird. Dieses Jahr findet der Genfer Autosalon zum 88. Mal in seiner Geschichte statt.

Genfer Autosalon 2018: An diesem Datum geht es los

Es ist nicht mehr lange: Am 8. März startet der Genfer Autosalon und dauert bis zum 18. März 2018. Das große Publikum hat während dieser zehn Tage ausreichend Zeit, sich die neusten Sportwagen, SUV und Concept Cars der Hersteller anzusehen.

Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 20 Uhr und am Wochenende von 9 Uhr bis 19 Uhr. Die Pressetage sind am 6. und am 7. März. Der Veranstaltungsort ist das Messezentrum Palexpo in Genf.

Genfer Autosalon 2018: So viel kosten die Tickets

Tickets lassen sich online und vor Ort erwerben. Für Erwachsene liegen die Preise bei 16 Schweizer Franken (knapp 14 Euro) und für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren bei neun Schweizer Franken (rund 7,75 Euro). Wer in einer Gruppe von mindestens 20 Personen anreist, kann mit einer Sammelbestellung Karten für 11 Schweizer Franken (rund 9,50 Euro) pro Person kaufen.

Besucher, die ab 16 Uhr vor Ort erscheinen, erhalten laut der Website der Auto-Show 50 Prozent Rabatt auf alle Eintrittskarten für den Eintritt am gleichen Tag.

Genfer Autosalon: Diese Aussteller sind dabei

Insgesamt 180 Austeller sind über sieben Hallen auf dem Palexpo-Gelände verteilt. Wir haben ein paar Beispiele pro Halle für Sie aufgelistet:

Halle 1 : Audi, Lamborghini, Hyundai, Koenigsegg, Pagani, Porsche, Bugatti

: Audi, Lamborghini, Hyundai, Koenigsegg, Pagani, Porsche, Bugatti Halle 2 : VW, Seat, Subaru, Aston Martin, Mitsubishi, Dacia

: VW, Seat, Subaru, Aston Martin, Mitsubishi, Dacia Halle 3 : Sonderausstellung TAG Heuer

: Sonderausstellung TAG Heuer Halle 4 : Nissan, Renault, Toyota, Alpine

: Nissan, Renault, Toyota, Alpine Halle 5 : Mazda, Suzuki, Ford, Maserati, Ferrari, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep

: Mazda, Suzuki, Ford, Maserati, Ferrari, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep Halle 6 : Peugeot, BMW, Citroen, Mercedes, Kia, McLaren, Volvo, Jaguar, Land Rover, Rolls Royce

: Peugeot, BMW, Citroen, Mercedes, Kia, McLaren, Volvo, Jaguar, Land Rover, Rolls Royce Halle 7: Schweizer Aussteller für Equipment und Zubehör (z. B. Swiss Automotive Aftermarket)

Das sind die Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Wie jedes Jahr feiern auf dem Gelände des Genfer Autosalons einige Fahrzeuge Premiere. Mit dabei ist die mittlerweile achte Generation des Audi A6, die sie sich optisch an den A8 und A7 Sportback anschließt. Zudem präsentiert Aston Martin den neuen Vantage, der vielleicht schon mal als neuer James-Bond-Dienstwagen zu sehen sein wird. BMW stellt seinen neuen X4 vor - hier will die Automarke mit mehr Sportlichkeit im Vergleich zu seinem Vorgänger glänzen.

Auch in Genf zu sehen: Der neue Ferrari Pista mit 720 PS.

Nicht zu vergessen ist der I.D. Vizzon aus dem Hause VW: Dabei handelt es sich um eine vollautonom fahrende Studie, die über Augmented Reality sowie Gesten und Sprache bedient wird. Diese Limousine soll zum Flaggschiff der elektrisch angetriebenen I.D.-Familie werden.

