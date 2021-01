Geniale Idee: So versechsfachte ein Comedy-Duo den Wert seines Autos

Gebrauchtwagen lassen sich manchmal schwerer verkaufen, als man denkt. Doch zwei Australier hatten eine geniale Idee, um den Wert zu steigern.

Wenn man seinen alten Gebrauchten* nicht mehr fahren möchte, verkauft man ihn. Normalerweise reinigt man den Wagen gründlich von innen und außen. Im nächsten Schritt würde man nochmal den Motor und alles checken lassen und ein ansehnliches Auto zum gewünschten Preis online stellen. Oder den Wagen einem Autohändler anbieten. Es geht aber auch anders: Die australischen Comedians Marty und Michael haben auf ihrer Facebook-Seite ein Video gepostet, wie sie den Verkaufswert eines Holden Astra steigern wollen.

Comedy-Duo pimpt Auto mit Cent-Stücken auf

Die Australier Marty Sokolinski und Michael Broekhuyse stellen auf ihrem Facebook-Kanal jede Woche neue Videos zu abgefahrenen Stunts, sozialen Experimenten und lustigen Aktionen online. Kurz vor Weihnachten wollten die beiden das Auto von Michael verkaufen, einen alten Holden Astra. Sämtliche Autohändler lehnten die alte Rostlaube entweder ab oder boten maximal 500 australische Dollar. Die knapp 320 Euro sind den Comedians viel zu wenig. Sie beschließen, Geld in die Hand zu nehmen und den Wert des Wagens zu steigern. Wenig später verlassen die Australier die Bank mit 1-Cent Stücken im Wert von 2.000 australischen Dollar, denn sie wollen den Astra mit den Münzen bekleben. Drei Tage später ist das Auto nicht nur im Wert gestiegen, sondern auch noch sicher wie eine Ritterrüstung.

Comedy-Duo steigert Verkaufswert des Autos

Die beiden Männer wollen voller Stolz wissen, ob sie das Auto nun für mehr als 500 australische Dollar verkaufen können. Einige Händler sind nach wie vor skeptisch und lehnen den Wagen ab. Doch ein Händler wagt einen zweiten Blick. Der Verkäufer würde den Astra tatsächlich für 3.000 australische Dollar abnehmen. Allerdings müssten die Männer die Münzen dafür wieder entfernen und das Auto samt Cent-Stücken im Kofferraum bei ihm abgeben. Die beiden lehnen das aber dankend ab und rufen stattdessen ihre Fans dazu auf, sich bei Interesse zu melden. In dem Kommentare gibt es wirklich einige Interessenten, sofern die Männer das Auto auch international verschicken würden. So oder so: Das australische Comedy-Duo ist mächtig stolz auf den Erfolg, immerhin konnten die beiden den Wert versechsfachen. (swa) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

