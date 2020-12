Geschenkideen für Autofans – vom Lego-Auto bis zur Hunderampe: Hier ist für jeden was dabei

Gefühlt ist Weihnachten schon seit Ende August, wenn’s im Supermarkt Schoko-Nikoläuse gibt. Und doch wird meist die Zeit fürs Geschenkebesorgen knapp. Wir hätten da ein paar Ideen.

München – Der Countdown läuft: Das Weihnachtsfest nähert sich mit Riesenschritten. Dieses Jahr werden viele von uns die Zeit zwischen den Jahren mangels Alternativen zu Hause verbringen. Passend zu den aktuell bewegenden Zeiten sind aus der Reihe „Bewegte Zeiten“ drei Bücher zu Fahrzeugen erschienen, die Generationen von Autoliebhabern begeistert haben und es auch noch immer tun: VW* Käfer, Citroën* 2CV (Ente) und Fiat* 500. Die „Volkswagen“ aus Deutschland, Frankreich und Italien mobilisierten nicht nur die Massen, sondern standen auch für Freiheit, Stil und Wirtschaftswunder. Die Bücher warten mit Geschichte und Geschichten zu den vierrädrigen Ikonen auf. Die Bildbände (Peter Kurze: VW Käfer; Peter Kurze, Ulrich Knaack: Citroën 2CV - Die Ente; Jürgen Lewandowski: Fiat Cinquecento) kosten jeweils 16,90 Euro.

In Praxis umgesetzte Bewegung passt sehr gut in Zeiten von Home-Office und in Kombination mit Weihnachtsleckereien. Hundebesitzer sind naturgemäß im Vorteil: Der Vierbeiner will und muss täglich mehrmals raus. Viele Frauchen und Herrchen fahren mit ihrem Vierbeiner in landschaftlich ansprechende Gegenden zum Gassigehen. Aber wie kommt er ins Fahrzeug? Hineinheben funktioniert nur bei kleinen und leichten Tieren ohne Rückenbelastung. Einfacher und gelenkschonender für Mensch und Tier gelingt es über eine Rampe. Dieses Zubehör findet man oft im Autohaus seines Vertrauens. Subaru* offeriert zum Beispiel eine solche, auf bis zu 1,93 Meter stufenlos verstellbare Ein- und Ausstieghilfe für rund 200 Euro. Noch mehr Geschenk-Inspirationen für Autofans finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks