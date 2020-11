Das Goldene Lenkrad 2020: Das sind die Autos des Jahres

Der Lexus UX 300e gewinnt das Goldene Lenkrad in der Kategorie „Innovation“

Das Goldene Lenkrad konnte auch dieses Jahr verliehen werden. Wer in den verschiedenen Kategorien abräumte – hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse.

Das Goldene Lenkrad wird seit 1976 verliehen. In 12 Kategorien kürt eine sich stets neu aufstellende Jury die Sieger. Im Jahr 2020 dürfen sich die Autos und ihre Hersteller über das Jury-Lob von unter anderem Rennfahrer Daniel Abt, TV-Moderator Kai Pflaume und TV-Moderatorin Lina van de Mars freuen. Unter den Gewinnern sind natürlich viele bekannte Gesichter: Ob Mercedes* oder BMW – trotz Corona gab es auch 2020 echte Motor-Highlights. Nachfolgend die Siegerautos in den wichtigsten Kategorien des von der „Bild am Sonntag“ und „Auto Bild“ verliehenen Goldenen Lenkrads.

Das Goldene Lenkrad – Kategorie Kompaktwagen

+ Seit April 2020 bestellbar: der neue Audi A3 Sportback. © Audi

Der Audi A3 Sportback konnte die Jury mit seinem durchgehend hohen Niveau überzeugen und sicherte sich daher folgerichtig den 1. Platz. Knapp dahinter folgen der BMW 218i Gran Coupé und der Seat Leon 1.5 eTSI.

Große SUVs: Überraschender Sieger

+ Überraschender zweiter Platz für den Automobilhersteller aus Bayern. © Tobias Hase/dpa

Das kam letztlich doch etwas überraschend: Von den drei Kandidaten für den ersten Platz unter den großen SUVs holten sich weder der Aston Martin DBX noch der BMW X6 xDRIVE 40i die Krone, sondern der Kia Sorento 1.6. In keiner Kategorie herausragende Spitze, aber in fast jeder Kategorie ein Näschen vor seiner Konkurrenz und damit der verdiente Sieger.

Mittlere SUVs: Die Krone für den Außenseiter

+ Der Polestar 2 düst vollelektrisch zum Überraschungssieg. © picture alliance/Jörg Carstensen/dpa

Nicht minder überraschend als der Sieger in der Kategorie „Große SUVs“ kommt der Erstplatzierte unter den mittleren SUVs daher. Die Jury überzeugte der vollelektrische SUV Polestar 2 unter anderem mit Umweltfreundlichkeit, Kraftentfaltung und Konnektivität. Hinter ihm reihen sich Cupra Formentor und der Ford Kuga 1.5 ein.

Die Gewinner unter den kleinen SUVs

+ Konnte auf ganzer Linie überzeugen: der Ford Puma. © Ford

Die Jury konnte der Ford Puma in der Kategorie der kompakten SUVs vor allem dank seiner hochqualitativen Komfort- und Bedienaspekte von sich überzeugen. Der vollelektrische Mazda MX-30 folgt direkt hinterher, auf Platz drei landet das VW T-Roc Cabriolet.

Das Goldene Lenkrad: Die Top 3 der Kleinwägen

+ Die Neuauflage des Klassikers von Opel fährt direkt den Sieg ein. © picture alliance/Silas Stein/dpa

Er sei auffällig leise und fahre sich angenehm spritzig – die Kurzzusammenfassung der Jury ließ keine Zweifel an der Berechtigung dieses Siegers. Der Opel Corsa-e gewann diese Kategorie souverän vor dem Hyundai i20 1.0 T-GDI und dem VW e-UP.

Das sind die besten Sportwagen von 2020

+ Der Porsche Taycan ist einer der großen Gewinner der diesjährigen Verleihung. © Porsche

Nicht nur wegen Corona ist im Jahr 2020 alles anders. Auch die Sportwagen beschreiten zunehmend geschlossen neue Wege. Das zeigt auch die diesjährige Verleihung des Goldenen Lenkrads. Auf Platz drei der besten Sportwagen befindet sich der vollelektrische Polestar 1. Auf Platz 2 und nur knapp vor dem Polestar landet der Ferrari SF90 – ein Plug-in-Hybrid. Auf Platz 1 schließlich wieder ein vollelektrisches Modell: Der Porsche Taycan gewinnt die Kategorie mit großem Abstand. In fast jeder Hinsicht ein würdiger Sieger, der übrigens auch die Kategorie des schönsten Autos des Jahres gewann.

Die Innovation des Jahres läutet die Glocken der Zukunft

+ Der Lexus UX 300e gewinnt das Goldene Lenkrad in der Kategorie „Innovation“ © Lexus / Toyota

Mit einem Versprechen von 400 Kilometern Reichweite und einer Garantie in Höhe von 10 Jahren oder einer Million Kilometer verdient sich der UX 300e von Lexus den Sieg in der immer wichtiger werdenden Innovations-Kategorie. In diesen Wagen hat Mutterkonzern Toyota seine ganze Erfahrung gesteckt – die sich definitiv auszahlt.

Autos des Jahres 2020: Der Trend heißt Zukunft

Zukunftsträchtige Technologien unter dem Stern der Umwelt werden bei neuen Autos immer wichtiger. Das zeigt die Verleihung des Goldenen Lenkrads im Jahr 2020 wieder eindrucksvoll. Vollelektrische Fahrzeuge sahnen in Kategorien mit großer Konkurrenz ab und die Innovation des Jahres ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern ein erfüllbares Versprechen. (fh) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

