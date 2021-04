Goldmedaille in Gran Turismo? Playstation-Rennsimulation wird olympisch

„Olympic Virtual Series“

+ © Michael Eichhammer / Imago Das Rennspiel Gran Turismo wird Teil der neuen „Olympic Virtual Series“. © Michael Eichhammer / Imago

Die beliebte Rennsimulation Gran Turismo wird olympisch – schon im Sommer soll die „Olympic Virtual Series“ zum ersten Mal stattfinden.

Tokio – Alle vier Jahre kämpfen Sportler aus der ganzen Welt bei den Olympischen Spielen um Medaillen. Es gibt die Olympischen Sommer- und die Olympischen Winterspiele. Gelegentlich kommen neue Sportarten hinzu – andere hingegen fallen weg. Doch im Sommer 2021 steht nun eine revolutionäre Veränderung bevor: Denn dann dürfte es auch möglich sein, eine Goldmedaille in der Playstation-Rennsimulation Gran Turismo zu gewinnen. Der Grund: Weil Videospiele längst zum Alltag vieler Jugendlicher gehören und sich auch der sogenannte E-Sport einer immer größeren Beliebtheit erfreut, hat das Olympische Komitee (IOC) die Einführung der „Olympic Virtual Series“ (OVS) beschlossen. Und unter den teilnehmenden virtuellen Sportarten wird auch der Motorsport sein – ausgetragen werden die Rennen in der Playstation-Simulation Gran Turismo, wie 24auto.de berichtet.

Die erste „Olympic Virtual Series“ wird im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juni bis 08. August 2021) vom 13. Mai bis 23. Juni 2021 stattfinden. Genauere Details zu den Gran-Turismo-Wettkämpfen gibt es bislang noch nicht. So wie sich die offizielle Mitteilung des IOC liest, scheinen die Teilnehmer offenbar von zu Hause aus gegeneinander antreten zu können. In Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie minimiert dies natürlich das Risiko, dass die Veranstaltung wegen neuer Beschränkungen abgesagt werden muss. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.