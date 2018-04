Knallharter Test: Welcher Italiener macht als erstes schlapp?

Was planen James May, Richard Hammond und Jeremy Clarkson für die dritte Staffel von The Grand Tour?

Drei Autos, 800 Kilometer und die Frage: Wer gibt als erstes auf? Clarkson, Hammond und May geben einen ersten Einblick in die laufenden Dreharbeiten.

Wohin verschlägt es die drei PS-Junkies von Grand Tour in der dritten Staffel der Autoshow? Einen ersten Hinweis hat Jeremy Clarkson geben. Offenbar geht es in italienischen Autos durch Großbritannien. Ziel: unbekannt.

In einem Video auf dem Portal "Drivetribe" bittet Clarkson die Nutzer, zu kommentieren, welches Auto zuerst kaputt geht. Demnach befindet sich Clarkson mit seinen Kollegen James May und Richard Hammond in Schottland, um ein Special für die kommende Staffel zu drehen.

800 Kilometer in italienischen Autos

Aus einem weiteren Beitrag von ihm geht hervor, dass sich die drei Experten auf einer 500 Meilen (etwa 800 Kilometer) langen Reise in klassischen, italienischen Autos befinden. Ziel ist womöglich herauszufinden, wie zuverlässig die Oldtimer sind.

Als Testfahrzeug hat sich Clarkson für einen Alfa Romeo GTV 6 entschieden. May bestreitet die Reise in einem Lancia Gamma Coupe und Hammond tritt mit einem Fiat X1/9 an. Welches Auto macht zuerst schlapp? Die Auflösung dürfte es erst im Dezember geben. Dann startet vermutlich die dritte Staffel von The Grand Tour auf Amazon Prime.

Road Trip in The Grand Tour: Chaos garantiert

Das auf der Reise nicht alles gut laufen wird, ist selbstverständlich. Clarkson, Hammond und May sind bekannt für ihre chaotischen Touren durch die ganze Welt. In Staffel 1 haben sich die drei auf eine Tour durch Deutschland und Österreich begeben. Genauer gesagt von Kissing über Petting nach Fucking. Dabei fuhr Clarkson in einem Land Rover Range Rover, May hat es sich in einem Bentley Bentayaga bequem gemacht und Hammond trat mit einem Jaguar F-Pace den Road Trip an.

In der zweiten Staffel von Grand Tour haben sich die Moderatoren vorgenommen den Welthunger zu bekämpfen. Dafür haben sie sich nach Mosambik begeben. Der Plan sah vor, dass sie Fisch von der Küste des afrikanischen Staates ins Landesinnere transportieren. Mit drei unterschiedlichen Transportmethoden haben sie sich auf das Abenteuer begeben. Clarkson in einem Nissan Pick-Up, May in einem alten Mercedes 200T und Hammond auf einer TVS Star.

