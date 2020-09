Herbert Diess: „Alle Autos elektrisch“ – aber diese Technologie soll draußen bleiben

Herbert Diess (61) setzt bei Volkswagen voll auf Elektromobilität. In einem an Microsoft-Gründer Bill Gates gerichteten Kommentar bei LinkedIn verleiht er dem Ganzen noch mal Nachdruck und drängt einen anderen alternativen Antrieb ins Abseits.

Wolfsburg – Herbert Diess ist bekanntermaßen ein großer Fan der Elektromobilität (Herbert Diess nach Urlaubsfahrt mit VW ID.3: Netz spottet – „abschnittsweise in den Bentley?“)*. Beim sozialen Business-Netzwerk LinkedIn sind die Bosse der großen Konzerne oft selbst vertreten und tauschen sich teilweise öffentlich aus – so auch Microsoft-Gründer Bill Gates und Volkswagen-Chef Herbert Diess. In einem Post ging Bill Gates jetzt darauf ein, wie die Mobilität der Zukunft gestaltet werden müsse, um ein Klimadesaster zu verhindern. Seine Meinung: saubere Elektrizität für alle Fahrzeuge, bei denen es möglich ist, und günstige alternative Kraftstoffe für alle anderen.

Herbert Diess nimmt in einem Kommentar zu Bill Gates’ Beitrag ausführlich Stellung. Und er unterstützt dabei die Meinung des Microsoft-Gründers: „Elektroautos überall, wo es möglich ist, alle Personenkraftwagen, die meisten Lieferwagen, die meisten öffentlichen Verkehrsmittel, Müllabfuhr“.* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks