Hier werden aus schmutzigen Autos wahre Kunstwerke

Wenn das Auto vor Dreck strotzt, geht es in der Regel in die Waschstraße - nicht bei Scott Wade: Der US-Amerikaner verwandelt schmutzige Fahrzeuge in Kunstwerke.

In den USA wird er als "Michelangelo of Mud" oder "da Vinci of Dust" bezeichnet: Scott Wade malt detaillierte Bilder in verschmutzte Autoscheiben und ist mit seiner Kunst mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt. In mehreren Ländern wurden seine Arbeiten in Fernsehbeiträgen behandelt oder in Zeitschriften abgedruckt. Außerdem erledigt er viele Auftragsarbeiten und tritt auf Events auf.

Kunst in Staub: Von Promis bis hin zu Klassikern der Kunstgeschichte

Zu seinen Werken zählen Kopien von weltbekannten Kunstwerken wie Jan Vermeers "Mädchen mit dem Perlenohrring" oder der Mona Lisa mit Vincent van Goghs Sternenmeer im Hintergrund.

Dirty car art by Scott Wade #scottwade #dirtycarart #art#artist #girlwithpearlearring#johannesvermeer Ein Beitrag geteilt von gmerto (@mindependently) am 21. Jan 2017 um 9:38 Uhr

Aber auch bekannte Figuren aus Literatur und Fernsehen finden sich auf den Autoscheiben wieder: Hier zu sehen das Komiker-Duo Laurel und Hardy sowie Frankensteins Monster, das Phantom der Oper, Wolfman und Dracula.

Ressam Scott Wade tarafından kirli araba camlarına yapılmış muhteşem sanat. #iyihisset #scottwade #dirtycar Ein Beitrag geteilt von İyi Hisset (@iyihissetcom) am 7. Okt 2016 um 6:03 Uhr

Weitere bekannte Gesichter, die Scott Wade für sein Publikum malte, sind Herzogin Kate und Prinz William oder Albert Einstein.

Hier versuchte sich der Staub-Künstler gleich an vier Musikern: Neil Young, Joni Mitchell, Justin Bieber und Drake. Für ein Werk braucht der US-Amerikaner zwischen 40 Minuten und vier Stunden.

Que en vez de un mensaje negativo te dejen esta obra de arte cuando tu auto esté muy sucio. #carros #autos #car#dirtycar #scottwade Ein Beitrag geteilt von SEMINuevos.com (@seminuevosmx) am 14. Okt 2015 um 12:41 Uhr

Zu seinen Motiven zählen aber nicht nur bekannte Darstellungen: Hin und wieder probiert er sich auch an eigenen Werken oder Tierdarstellungen.

Something different, amazing dirt art from Scott Wade © Scott Wade #art #artist #dirtycarart #dirtart #mini #scott #scottwade Ein Beitrag geteilt von Nettculture (@nettculture4u) am 20. Okt 2016 um 5:08 Uhr

Von Franziska Kaindl

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram / seminuevosmx