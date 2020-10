Neue XXL-Stromtankstelle in NRW: Autobahnkreuz Hilden stellt Europa-Rekord auf

Am Autobahnkreuz Hilden gibt es jetzt eine riesige XXL-Stromtankstelle.

Das Thema Elektromobilität ist aktueller denn je. Ladesäulen für E-Autos sucht man in NRW jedoch meist vergeblich. Am Autobahnkreuz Hilden gibt es jetzt eine XXL-Stromtankstelle.

Für viele sind E-Autos die Fahrzeuge der nahen Zukunft. Mehr Elektroautos auf den Straßen bedeutet aber auch eine zunehmende Nachfrage nach ausreichend verfügbaren Ladesäulen für die neuen Fahrzeuge. Wie RUHR24.de* berichtet, hat am Autobahnkreuz zwischen der A3 und der A46 in Nordrhein-Westfalen deshalb jetzt eine riesige Stromtankstelle ihren Betrieb aufgenommen.

Seit Anfang Oktober können dort 44 Elektroautos gleichzeitig Ökostrom tanken. Die Stromtankstelle an der NRW-Autobahn bricht damit einen Rekord, denn sie ist nach Angaben des Betreibers die bisher größte Ladestation für Elektroautos in Europa. Das Besondere: Die Energie fürs Laden an der neuen XXL-Stromtankstelle wird fast ausschließlich vor Ort erzeugt. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.