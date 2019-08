Hitze im Auto: So kühlt Sie die Klimaanlage perfekt runter

Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen hierzulande wieder die 30-Grad-Marke knacken. Wie es im Auto trotzdem angenehm kühl bleibt, erfahren Sie hier.

Der Sommer ist noch lange nicht vorbei: Wie Wetterforscher jetzt bestätigt haben, soll kommendes Wochenende noch einmal eine Hitzewelle im Anmarsch sein. In manchen Teilen Deutschlands werden sonnige Temperaturen von über 30 Grad erwartet. Wer da allerdings noch in die wohlverdienten Sommerferien fahren will, für den kann es im Auto ohne Klimaanlage richtig ungemütlich werden.

Hitze im Auto: Experte erklärt - so verhindern Sie, dass die Klimaanlage ausfällt

Wenn Sie allerdings eine besitzen und diese dann ausfällt, weil sie nicht mehr richtig funktioniert, dürfte es sie genauso ärgern. Deshalb empfiehlt Autoklima-Experte Axel Holler aus Köln, dass Pkw-Halter ihre Klimaanlage unbedingt alle zwei Jahren warten lassen sollten. Und das auch, wenn manche Autohersteller angeben, dass dies gar nicht nötig sei.

Der Grund hierfür: Auto-Klimaanlagen verfügen über ein sogenanntes "offenes System". So verflüchtigt sich das Kältemittel um circa acht bis zwölf Prozent pro Jahr. Mit der Folge, dass die Kühlleistung nachlässt oder gar einzelne Druckschalter verstopfen können. Wenn am Ende dadurch sogar der Kompressor beschädigt ist, müssen Sie diesen für viel Geld ersetzen. So kostet ein Neuer schon mal über 1.000 Euro! Zudem gibt es laut dem Autoklima-Experten noch grundsätzliche Dinge im Alltag zu beachten.

Mit diesen Tipps bleibt Ihr Auto im Innenraum kühl

So ist es ratsam, stets sein Auto im Schatten zu parken und falls das nicht möglich ist oder es im Innenraum immer noch zu warm ist, alle Fenster und Türen aufzumachen. Lassen Sie diese für einige Minuten geöffnet, damit die Hitze herausgleiten kann. Anschließend steigen Sie ein, machen alle Fenster und Türen wieder zu und die Klimaanlage an. Schalten Sie die Umlufttaste an, wenn dies nicht automatisch erfolgt.

Axel Holler zufolge sind 21 bis 22 Grad Celsius perfekt. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schalten Sie einfach die Umluft wieder aus. Die Klimaanlage sollten Sie aber nicht ausschalten, bevor sie wieder aus dem Auto steigen. So wird gewährleistet, dass der Verdampfer sich mit Kondenswasser selber säubern kann.

jp