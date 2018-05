Hochsaison für Baustellen: Hier müssen Sie sich auf lange Staus einstellen

Im Frühjahr ist Hochbetrieb auf deutschen Autobahnen und Schuld sind nicht die Autofahrer. Stattdessen wird fleißig gebaut. Auf diesen Abschnitten gibt es die meisten Baustellen.

Freie Fahrt auf deutschen Autobahnen: In diesem Frühjahr gilt das nicht auf allen Strecken. Bereits 430 Baustellen haben die Behörden gemeldet. Damit dürfte aber der Höhepunkt noch nicht erreicht sein. Betroffen sind alle wichtigen Autobahnen.

Längste Baustelle 14 Kilometer

Zur Baustellen-Hochsaison stehen in diesem Jahr vor allem Brückensanierungen und Fahrstreifenerweiterungen an, berichtet der ADAC. Die meisten Baustellen gibt es zurzeit in Nordrhein-Westfalen – an rund 120 Stellen (28 Prozent) wird gearbeitet.

In Bayern müssen sich die Autofahrer an rund 68 Baustellen in Geduld üben. Auf hessische Autofahrer warten etwa 51 Bauprojekte. Auf der A7 Kassel-Fulda befindet sich die längste Baustelle mit rund 14 Kilometern zwischen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West. Auf den klassischen fünf Fernreiserouten A1, A3, A7, A8 und A9 müssen sich Autofahrer auf mindestens 126 Stellen einstellen.

Auf diesen Strecken droht bis zum Sommer Stau

Hohe Staugefahr besteht bei Straßenarbeiten, bei denen Fahrstreifen wegfallen oder diese erheblich temporeduziert sind. Auch auf diesen Streckenabschnitten sind aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen mindestens bis zur Sommerreisezeit größere Engpässe zu erwarten:

A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Groß Ippener und Bremen-Arsten

Osnabrück Richtung Bremen zwischen Groß Ippener und Bremen-Arsten A5 Darmstadt – Frankfurt in beiden Richtungen zwischen Frankfurter Kreuz und Frankfurt am Main-Flughafen-Nord

Darmstadt – Frankfurt in beiden Richtungen zwischen Frankfurter Kreuz und Frankfurt am Main-Flughafen-Nord A6 Heilbronn – Nürnberg in beiden Richtungen zwischen Schwabach-West und Kreuz Nürnberg-Süd

Heilbronn – Nürnberg in beiden Richtungen zwischen Schwabach-West und Kreuz Nürnberg-Süd A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Westenholz und Dorfmark

Hannover Richtung Hamburg zwischen Westenholz und Dorfmark A9 Berlin – Halle/Leipzig in beiden Richtungen zwischen Beelitz-Heilstätten und Beelitz

Berlin – Halle/Leipzig in beiden Richtungen zwischen Beelitz-Heilstätten und Beelitz A14 Halle – Magdeburg in beiden Richtungen zwischen Rastplatz Petersberg und Löbejün

Halle – Magdeburg in beiden Richtungen zwischen Rastplatz Petersberg und Löbejün A72 Chemnitz – Leipzig in beiden Richtungen zwischen Borna-Süd und Borna-Nord

Baustellen sind nach ADAC-Erhebungen für rund ein Drittel aller Staus auf Autobahnen verantwortlich. Viele Unfälle ereignen sich vor allem im Zulauf und Verschwenkungsbereich. Um Kollisionen mit nebeneinander fahrenden Fahrzeugen zu vermeiden, sollten Autofahrer auf unnötige Überholmanöver verzichten und versetzt fahren, wo dies empfohlen wird.

anb

