Ferrari SF90 Spider: Bis zu diesem irren Tempo kann man offen fahren

Die Idee ist simpel. Man nehme den Ferrari SF90 Stradale, flexe das Dach ab und schon hat man einen puristischen Hyper-Roadster. Gesagt, getan.

Maranello – Wer beim Ferrari SF90 Spider die Sprachbedienung zu jedem Zeitpunkt nutzen will, sollte gut bei Stimme sein. Bei der Spitzengeschwindigkeit dieses Fahrzeugs weht wahrscheinlich ein solcher Orkan durch das Cockpit, dass das Codewort „Ciao Ferrari“ zum Aktivieren der Funktion vermutlich aus Leibeskräften gebrüllt werden muss. Die Mutation zum Freiluftsportler geht ziemlich schnell vonstatten. Das Dach des Ferrari SF90 Spiderverschwindet innerhalb von 14 Sekunden und bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h hinter dem Fahrer, wie 24auto.de berichtet.

Der Antriebsstrang entspricht dem des Ferrari Stradale SF90. Aber man kann sich dieses Kunstwerk mit seinen 730 KW (1.000 PS) nicht oft genug auf der Zunge zergehen lassen. Im Zentrum steht der 574 kW (780 PS) starke Benziner. Alles andere würde in Maranello wohl als Blasphemie angesehen werden. Schließlich hat Enzo Ferrari den Motor als die Seele eines Ferrari bezeichnet. Dazu kommen drei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 156 kW (220 PS). In der Längsdynamik steht der Ferrari SF90 Spider seinem Stradale-Bruder kaum nach: Von null auf 100 km/h vergehen identische 2,5 Sekunden, 200 km/h sind nach sieben Sekunden erreicht (plus 0,3 Sekunden) und bei der Höchstgeschwindigkeit herrscht mit 340 km/h wieder Gleichstand. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks