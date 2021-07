Hyundai Kona Elektro im Test: Dieser Stromer kommt ganz schön weit

Kleines Akku-SUV

+ © Hyudai Mit ungewöhnlicher Front: Für das Modelljahr 2021 wurde der Hyundai Kona Elektro überarbeitet. © Hyudai

Der elektrische Hyundai Kona überzeugt mit großer Reichweite und Alltagstauglichkeit. Gegen die Konkurrenz aus dem eigenen Haus dürfte er sich trotzdem schwertun.

Offenbach – Viele Autofahrer glauben noch, Elektroautos wären trotz stetig steigender Reichweiten weiterhin nicht langstreckentauglich. Mit dem überarbeiteten Hyundai Kona Elektro konnten wir uns jedoch vom Gegenteil überzeugen: Zwei Wochen sind wir insgesamt über 2.000 Kilometer zu verschiedenen Zielen in Deutschland gestromert. Möglich macht’s die üppig dimensionierte Batterie mit 64 kWh. Selbst im Autobahnbetrieb reicht das, um mit entspannten mit 120 km/h 400 Kilometer in einem Rutsch abzuspulen.

Schnelles Laden dagegen gehört nicht zu den Top-Disziplinen des Hyundai Kona Elektro. Maximal sollen 79 kW möglich sein, praktisch waren es zwischen 44 und 73 kW. Von leer bis voll dürfte es sich also selbst im Idealfall gut eine Stunde hinziehen. Andere E-Autos sind da mittlerweile schneller, natürlich auch der neue Ioniq 5 derselben Marke. Dennoch reichen auch beim konventioneller designten Kona oft schon wenige Minuten am Schnelllader, um für die verbleibende Strecke ausreichend Vorrat nachzutanken.

Der recht niedrige Verbrauch war auch dem vorwiegend aktivierten im Eco-Modus geschuldet, der sich allerdings keineswegs so zugeschnürt wie ein Eco-Modus in der Verbrenner-Welt anfühlt. Beim kräftigen Tritt aufs Fahrpedal zerrt der 150 kW/204 PS und 395 Newtonmeter starke Frontantrieb selbst dann in jeder Fahrsituation verblüffend spitzig, spontan und anscheinend mühelos nach vorne. Ob Ampelsprint, Zwischenspurt oder Überholmanöver: Dieses Auto vermittelt trotz seiner 1,8 Tonnen ein Gefühl von Souveränität. Heftig wird der Vorwärtsdrang im Sportmodus, bei dem der Hyundai Kona Elektro den Papierwert von 7,6 Sekunden auf Tempo 100 gefühlt noch unterbietet. Den ganzen Fahrbericht des Hyundai Kona Elektro finden Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA