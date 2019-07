Die wahre Bedeutung des Hyundai-Logos kennen nur wenige - und sie ist seltsam

Gut zu wissen

Was soll am Hyundai-Logo so besonders sein? Es zeigt doch nur den Buchstaben "H". Weit gefehlt! Denn Hyundai hat sich bei der Gestaltung viel mehr gedacht, als Sie denken.