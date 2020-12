IAA 2021: Die Internationale Automobil Ausstellung kommt mobiler denn je nach München

Im Herbst 2021 ist es endlich wieder so weit und die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) findet wieder statt. Doch mit einigen Neuerungen.

Unter dem Motto „Mobility“, soll es bei der kommenden Automobilmesse* um Vernetzung und Digitalisierung gehen. Das bedeutet auch, dass bei dem sechstägigen Event nicht nur das Messegelände für Besucher vorbereitet wird, sondern auch das Stadtzentrum. Obendrauf ist auch eine Teststrecke von Riem ins Zentrum in Planung.

IAA 2021: Was, wann, wie, wo? — Die Rahmendaten

Stattfinden soll die Veranstaltung vom 07. bis 12. September 2021, über sechs anstatt 13 Tage. Bereits vorab sickerte durch, dass die Messe, die zum ersten Mal in München stattfinden wird, ein paar Änderungen mit sich bringen wird. Zum einen wird die Messe mit einem Summit ausgestattet, welches sich eher an Fachpublikum richtet. Eines der Highlights könnte der Open Space sein. Damit will die Automobilmesse auch Besucher im Stadtzentrum zusammenbringen und ihnen viele Möglichkeiten zum Testen bieten.

Lesen Sie auch: Revolutionäre Idee: Neues Elektroauto behebt großes Manko.

An Orten wie dem Königsplatz, Odeonsplatz, Marienplatz, Wittelsbacherplatz, Max-Joseph-Platz, Marstallplatz und in der Residenz werden weitere Veranstaltungen angeboten. Die beinhalten alles Neue zum Thema Innovationen im mobilen Bereich. Ein weiteres Highlight bietet auch die Blue Lane. Diese soll Besuchern einen interaktiven Einblick in die mobile Zukunft geben. Hier darf ausprobiert und getestet werden, was die nachhaltige Technologie mit sich bringt — ob Lastenrad mit Wasserstoffantrieb oder andere neue Elektrofahrzeuge.

Lesen Sie auch: Autofahren im Winter: Die wichtigsten Tipps und Gesetze, die Sie beachten sollten.

Zentrale Thema der IAA in München

Wie eingangs erwähnt stehen die Vernetzung und Digitalisierung im Zentrum des Konzepts. Vernetzt werden sollen Industrie, Experten, Konzerne und Kunden. Um diese Verbindungen zu erreichen, soll die IAA dienen, in den Dialog zu treten, eine Vielfalt zu bieten und als Plattform zu agieren. Das Leben der Menschen wird immer mehr digital und so auch die Autowelt. Die Automobilmesse lädt daher ein, sich aktiv zu beteiligen, ob man vom Fach ist oder nicht. Es geht den Entwicklern des Konzeptes darum, neue Wegen einzuschlagen und dem Wandel der Zeit zu folgen. (swa) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant: Daimler sagt Preisexplosion bei Autos und Aussterben von Kleinwagen voraus.

Autohersteller wagen sich in neue Segmente Wundervolle Flunderware aus Bella Italia? Eindeutig jein. Zwar rollte Ende der 1990er die VW-Studie W12 Roadster aus Wolfsburg in die Messehallen, doch gezeichnet hatte sie der italienische Stardesigner Giorgetto Giugiaro. Foto: Volkswagen AG/dpa-tmn © Volkswagen AG Hautevolee sagt «Nee»: So richtig zündete Renaults Abstecher in die Oberklasse mit dem Vel Satis (2002 bis 2009) nicht. Foto: Renault/dpa-tmn © Renault Maxi oder Mini? Die Studie Urbanaut der BMW-Tochter Mini zeigt einen Entwurf für ein vanartiges Stadtauto. Foto: BMW Group/dpa-tmn © BMW Group Zu schön um wahr zu werden? In Serie gegangen ist der W12 von VW nie, aber es gab ja auch viel konzerninterne Konkurrenz wie zum Beispiel von Bugatti, Lamborghini und Audi. Foto: Volkswagen AG/dpa-tmn © Volkswagen AG Audi-Studie Urban Concept Was meinen Sie? Schaut diese futuristische zweisitzige Audi-Studie (Urban Concept) von 2011 mit ihren Kotflügeln nicht auch ein wenig nostalgisch aus?. Foto: Audi AG/dpa-tmn © Audi AG Porsche-Studie Vision Renndienst und VW-Bulli Bulli als Buddy: Optisch orientiert sich die Porsche-Studie Vision Renndienst (l) am historischen VW-Bulli (r) aus der Rennabteilung, will jedoch bis zu sechs Personen Platz bieten. Foto: Porsche AG/dpa-tmn © Porsche AG Micro Compact Car «Das sieht doch aus wie ein...» Genau, aus der Mercedes-Studie Micro Compact Car wurde später der Smart. Foto: Daimler AG/dpa-tmn © Daimler AG

Quelle: IAA