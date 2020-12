IAA Mobility: Verdrängen die neuen Audiosysteme die Lautsprecher aus unseren Autos?

Auf der IAA Mobility 2021 werden die Automobile von Morgen in den Fokus gestellt. Das beinhaltet auch deren Audiosysteme. Was passiert mit den Lautsprechern, wie wir sie kennen?

Im Herbst 2021 findet die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in München statt. Die Messe beschäftigt sich mit der Mobilität* von Morgen und auch mit deren Audiosystemen. Die Zukunft könnte klangvoller denn je aussehen, möglicherweise auch sicherer.

Lautsprecher in Autos: Generalüberholte Klangtechniken

Viele Musikliebhaber setzten auf boomende Sounds und fette Anlagen im Auto. Doch wenn es nach Sennheiser und Continental geht, verlieren besonders Lautsprecher immer mehr an Bedeutung. Bereits im Januar 2020 stellten sie den 3D-Klang ohne Lautsprecher vor, deren Akustik im Fahrzeuginnenraum erzeugt wird. Demnach wurde die AMBEO 3D Audiotechnologie von Sennheiser in das Soundsystem Ac2ated von Continental eingepflegt. Das Ergebnis: Bereits vorhandene Bauteile, wie Türverkleidungen oder Karosserieteile, erzeugten durch Schwingungen einen besonders klaren Klang. Vorteil der generalüberholten Klangtechnik ist auch, dass sie Platz- und Gewichtssparend ist. Vor allem für Elektroautos könnte dies interessant sein, da hier weniger oft mehr ist. Ein weiterer Clou: eine besondere Software analysiert das musikalische Erlebnis und passt es den Gegebenheiten an, sodass der Fahrer das Gefühl hat, komplett von Musiklautsprechern umgeben zu sein.

Lautsprecher in Autos: Erhöhte Sicherheit durch intelligente Soundsysteme

Das private Konzert auf vier Rädern passt sich aber auch der Verkehrssituation an und sorgt so für mehr Sicherheit. Autofahrer müssen immer achtsam sein und den Verkehr im Blick haben. Informationen, wie Navigationsansagen oder Staumeldungen, sollten daher so sanft wie möglich eingespielt werden. Dadurch wird die Konzentration des Fahrers nicht gestört, aber dennoch der aktuellen Situation angepasst. Auf der IAA Mobility könnten Systeme vorgestellt werden, die intelligenter denn je auf ihre Umgebung reagieren. Zum Beispiel würde das Audiosystem ein Warnsignal auf der linken Fahrerseite abgeben, sobald sich ein anderer Verkehrsteilnehmer auf gefährliche Weise dieser Seite nähert. Sie als Fahrer könnten früher und präziser reagieren. Auch könnten bestimmte Signale auf Fahrradfahrer oder Fußgänger hinweisen. Dadurch würde das Unfallrisiko gesenkt werden. Ein intelligentes Soundsystem wie dieses könnte dem Fahrer die Reaktionszeit erleichtern und einen Rundum-Blick ermöglichen.

Bereits heute wird das musikalische Erlebnis im Auto digitaler und moderner. Die IAA Mobility findet vom 07. bis 12. September 2021 in München statt und stellt innovative Idee in den Vordergrund. Es geht darum, den Blick in die Zukunft zu wagen und sich auf neue Welten einzulassen. (swa) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

