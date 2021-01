Auto-Designerin Lucia Lee: Das ist das Besondere an dem Beruf als „Car Designer“

Lucia Lee, Exterieur-Designerin bei Audi erklärt, was den Beruf des „Car Designer“ ausmacht – und macht angehenden Designerinnen und Designern in der Autobranche Mut.

Lucia Lee, Exterieur-Designerin bei Audi, macht im IAA*-Portrait angehenden Designerinnen und Designern Mut, die einen solchen Beruf in der Autobranche ergreifen wollen. Am Automobildesign fasziniert sie die Verbindung aus dem gestalterischen Anspruch und dem Nutzen für den Kunden, wie es in dem Beitrag heißt. Der Beruf fordere nicht nur kreativ, sondern auch emotional. Bei der Entwicklung eines „Car Designs“ könne man sich künstlerisch ausleben.

IAA-Porträt: Exterieur-Designerin bei Audi schildert Beruf des „Car-Designer“

Studiert habe die Designerin unter anderem in Pforzheim, wo sie ihren Master in „Transportation Design“ absolvierte. Nach dem Studienabschluss habe sie als Praktikantin bei Audi begonnen, heißt es in dem Bericht. Mittlerweile arbeite sie seit vier Jahren als Exterieur-Designerin für die Marke. „Ich bin unglaublich dankbar für die Chance, die ich bei Audi bekommen habe“, wird sie in dem Porträt auf IAA.de zitiert. „Ich kann hier in unserem Design-Team von so vielen Leuten lernen. Der Anspruch ist hier wahnsinnig hoch und ich bin täglich von Menschen umgeben, die Zukunft aktiv gestalten wollen.“

Internationale Automobil Ausstellung IAA im September in München

Den Entschluss, Car Designerin zu werden, habe sie gefasst, nachdem sie das „Chanel Fiole Concept Car“ von Jinyoung Jo gesehen habe, heißt es in dem Beitrag. Anderen Frauen, die ebenfalls einen solchen Beruf in der Automobilbranche ergreifen wollen, macht die erfolgreiche Designerin Mut: „Wir sehen und fühlen Dinge anders und gehen Probleme deswegen anders an. Dies führt oft zu sehr unerwarteten Ergebnissen und eröffnet neuen Sichtweisen. Diesen Vorteil können wir nutzen“, wird sie in dem Porträt auf IAA.de zitiert. Deshalb rate sie Frauen, „keine Angst zu haben und nicht schüchtern zu sein“. Leidenschaft und Courage seien wichtig. „Genau das brauchen wir im Design.“

Die Internationale Automobil Ausstellung IAA findet in diesem Jahr erstmals in München statt. Vom 7. bis zum 12. September 2021 dreht sich hier alles um die Mobilität. (ahu)*tz. ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Quelle: IAA Mobility

