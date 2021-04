IAA Mobility 2021 in München: Vom MTB bis zum E-Bike - großes Angebot für Fahrradfahrer

Zahlreiche Bike-Marken mit dabei

+ © Uli Deck/dpa (Archivbild) Die IAA soll sich in diesem Jahr auch ums Fahrradfahren drehen. © Uli Deck/dpa (Archivbild)

Vom 7. bis 12. September findet in München die Internationale Automobilausstellung (IAA) statt. Auch zahlreiche Fahrradhersteller haben sich schon angekündigt.

Die für 7. bis 12. September in München geplante Internationale Automobilausstellung (IAA) dreht sich nicht nur ums Auto. Die IAA zieht nach Angaben der Veranstalter zum Beispiel auch viele Fahrradhersteller an. „Den Besucher erwarten sowohl konventionelle als auch elektrische Modelle aus diversen Kategorien wie Urban, Road, Cargo, Gravel und MTB“, wie in einer Mitteilung auf IAA.de zu lesen ist. Mit dabei sind der Mitteilung zufolge zum Beispiel folgende Fahrradhersteller: Bergamont, Ca Go, Fixie Inc, GasGas Bicycle, Husqvarna E-Bicycles, R Raymon, Riese & Müller, Scott, Simplon, Specialized, Stromer, QWIC und Votec.

„Eine weitere neue Produktkategorie sind kettenlose Pedelecs“, heißt es weiter in der Mitteilung. „Hier gibt es sowohl zweirädrige Varianten wie MOCCI (von CIP) als auch vierrädrige Modelle mit Wetterschutzkabine, wie sie beispielsweise von Bio-Hybrid angeboten werden.“

Auch „Direct-to-Consumer“-Marken und große Online-Händler sollen sich demnach auf der IAA Mobility präsentieren. „Beispiele sind ROSE Bikes sowie die Internetstores fahrrad.de und Bikester. Auch der digitale Second-Hand-Shop Rebike wird vertreten sein“, heißt es unter anderem in der Mitteilung. „Zu den etablierten E-Komponenten-Marken wie Bosch, Brose, Mahle, Valeo und ZF gesellt sich der reine Fahrrad-Konkurrent FAZUA.“ Die gesamte Mitteilung finden Interessierte hier auf IAA.de.

