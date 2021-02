Eigenes Auto verpfeift Verkehrsrowdys – so hilft moderne Technik gegen Raser

Immer wieder wird bei illegalen Autorennen rücksichtslos durch den Straßenverkehr gebrettert. Wie kann man das eindämmen? Eine vielversprechende Möglichkeit bietet die Technik moderner Autos.

Berlin – Ob Berlin, München oder Stuttgart. Die Szenen ähneln sich in vielen Städten der Republik: Die Ampel ist das Startzeichen für adrenalingeladene Männer in hochmotorisierten und aufgemotzten Luxuskarossen. Schaltet das Lichtsignal auf Grün, geben sie Gas. Tausende illegale Rennen gibt es jedes Jahr in Deutschland. Allzu oft enden diese für vollkommen Unbeteiligte tödlich oder mit schwersten Verletzungen. Viele Menschen fragen sich: Was lässt sich machen, damit die Straße nicht zur Rennstrecke wird? Mittel und Wege gibt es einige – vor allem moderne Technik hilft.

„Ihr eigenes Auto verpfeift die Täter“, meint Andreas Winkelmann, Leiter der Abteilung der Berliner Amtsanwaltschaft, die seit 2018 verbotenen Rennen nachgeht. Neben klassischen Beweismitteln verfolgt sein Ermittler-Team dabei immer stärker den technischen Ansatz über die „Blackbox“ der Boliden: „Wichtig sind vor allem digitale Fahrzeugdaten, Navigationsdaten und Videoaufzeichnungen.“ Mit Hilfe des sogenannten EDR (Event Data Recorder) können die letzten fünf Sekunden einer Fahrt nachvollzogen werden: „Wir sehen dadurch, wie lange und stark das Gaspedal gedrückt wurde. Ebenso können wir Bremsniveau und Rad-Rollgeschwindigkeit ablesen“, so Winkelmann. Premiere feierte das Beweismittel im Fall des wegen Mordes verurteilten Berliner Kudamm-Rasers. Alles Weitere zur schwierigen Verfolgung der illegalen Raser lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks