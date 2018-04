In diesem Bundesland tanken Sie am günstigsten

Bis zu drei Euro pro 50-Liter-Tankfüllung beträgt der Unterschied zwischen den Bundesländern. So viel kosten Benzin und Diesel in Ihrem Bundesland.

Hoch im Norden haben es die Autofahrer gut. Denn an den Zapfsäulen in Hamburg zahlen sie am wenigsten für Benzin und Diesel. Damit behauptet die Hansestadt ihren Spitzenplatz in Deutschland.

Günstig tanken im Norden

Eine aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise des ADACs hat ergeben, dass in Hamburg ein Liter Super E10 im April im Schnitt 1,318 Euro kostet. Im Vergleich zum März ist das aber ein ordentlicher Anstieg. Im Vormonat mussten Autofahrer in Hamburg nur 1,256 Euro an der Zapfsäule für den Liter zahlen.

Auf Platz zwei landet ebenfalls ein Stadtstaat: Die Bremer müssen aber bereits 2,6 Cent mehr für den Liter Benzin bezahlen. Aktuell liegt der Preis im Schnitt bei 1,344 Euro. Den dritten Platz belegen die bayerischen Tankstellen. Je Liter E10 werden dort durchschnittlich 1,348 Euro fällig.

Am teuersten ist Benzin in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg (1,376 Euro/Liter), Sachsen-Anhalt (1,377 Euro/Liter) und dem Schlusslicht Thüringen (1,378 Euro/Liter). Der Preisunterschied von sechs Cent zwischen dem günstigsten und dem teuersten Bundesland bemerken Autofahrer durchaus: Eine 50–Liter-Tankfüllung Benzin ist in Thüringen um drei Euro teurer als in Hamburg.

Auch interessant: Wie weit kann man noch fahren, wenn die Tankanzeige aufleuchtet?

Diesel besonders teuer in Westdeutschland

Bei den Dieselpreisen liegen wieder Hamburg und Bremen an der Spitze. Für einen Liter Diesel zahlen die Hamburger im Schnitt 1,172 Euro. In Bremen kostet Diesel 1,182 Euro pro Liter. Auf Platz drei schafft es der dritte Stadtstaat: In Berlin verlangen die Tankstellen 1,188 Euro je Liter Diesel.

Am teuersten tankt man Diesel momentan in den westdeutschen Bundesländern Schleswig-Holstein (1,210 Euro/Liter), Baden-Württemberg (1,217 Euro/Liter) und Saarland (1,223 Euro/Liter). Die Preisdifferenz zwischen dem Ersten und dem Letzten im Bundesländer-Ranking liegt bei 5,1 Cent. Die 50-Liter-Tankfüllung ist damit im Saarland um 2,55 Euro teurer als in Hamburg.

Lesen Sie auch, wie Sie mit diesem Trick immer wissen, wo der Tankdeckel ist.