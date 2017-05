Darf ein Fußgänger eine Parklücke blockieren?

Wissen für Autofahrer

+ © dpa Auf der Suche nach einem Parkplatz träumen viele Autofahrer von einem reservierten Parkplatz. © dpa

Gerade in der Stadt sind Parkplätze rar. Das führt schnell zum Streit. Wer hat eigentlich das Anrecht auf eine Parklücke? Was ist erlaubt und was verboten? Hier finden Sie die wichtigsten Infos.