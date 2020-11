Audi RS e-tron GT: Plattform vom Porsche Taycan – aber wer ist besser?

Gut ein Jahr nach dem Porsche Taycan rollt Audi mit dem RS e-tron GT an den Start. Die Konzernbrüder teilen sich die J1-Plattform, sind dabei aber keine eineiigen Zwillinge.

Ingolstadt – Bruderzwist ist so alt wie die Menschheit. Meist steht der jüngere im Schatten des Älteren und begehrt irgendwann auf. Wenn die beiden Technikbrüder dann auch noch aus Zuffenhausen und Ingolstadt kommen, wird das Duell richtig interessant. Schließlich beobachten sich die Ingenieure bei aller demonstrierten Einheit doch argwöhnisch, was die jeweils anderen aus einer gemeinsam genutzten Architektur machen. Der Porsche Taycan und der Audi e-tron GT teilen sich die J1-Plattform und damit etwa 40 Prozent der Teile, aber die Konzernräson verlangt eine deutliche Unterscheidung der Fahrzeuge, um eine Kannibalisierung zu verhindern.

Das beginnt schon bei der Leistung. Der Audi RS e-tron GT wird das stärkste Modell der Baureihe sein und wuchtet 440 kW (598 PS) sowie ein maximales Drehmoment von 830 Newtonmetern auf den elektrischen Quattro-Antrieb. Im Overboost-Modus sind sogar 475 kW (646 PS) drin, die von einem Elektromotor an der Vorderachse und einem stärkeren an der Hinterachse generiert werden. Das resultiert in einer Sprintzeit von null auf 100 km/h, die unterhalb von 3,5 Sekunden liegt. Zum Vergleich: Der Porsche Taycan Turbo S spurtet mit maximal 560 kW (761 PS) und braucht 2,8 Sekunden, um Landstraßentempo zu erreichen. Das Thema Auto-Quartett wäre damit also erledigt, aber bei den Prototypenfahrten unterscheidet sich der Ingolstädter auch im Fahrverhalten, wie 24auto.de berichtet. Wie die beiden Buchstaben GT signalisieren, soll der Audi den schweren Spagat zwischen Komfort und Sportlichkeit schaffen.