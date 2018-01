Jagd auf Erlkönig: Welcher Prototyp wird hier verschleiert?

2019 soll ein vollelektrischer Mercedes auf den Markt kommen. Der Erlkönig wurde bereits gesichtet und geknipst. Welches Modell verbirgt sich dahinter?

Sie fahren auffällig unauffällig beklebt durch die Straßen und verschleiern ihre Identität: Erlkönige. Nun wurde wieder ein Prototyp entdeckt. Welches Modell wohl diesmal dahintersteckt?

Mercedes treibt EQ-Modelle voran

Dieser Erlkönig wurde auf einer Testfahrt in Schweden erwischt. Das kompakte SUV soll bis 2019 serienreif sein und gegen Tesla, Audi e-tron und den für 2020 geplanten BWM i5 antreten. Die ersten Fotos des Prototypen offenbaren GL C-Größe. Wir wollen Sie nicht weiter auf die Folter spannen: Die Rede ist vom Mercedes EQ C.

"EQ" steht als Abkürzung für "Electric Intelligence". Daimler will seine Markenwerte Emotion und Intelligenz in der neuen EQ-Familie vereinen. Insgesamt soll es vier Varianten geben - vom EQ A bis hin zum EQ S. Bis 2025 sollen mehr als zehn Elektro-Mercedes den Markt erobern.

EQ C: erster elektrischer Mercedes-SUV

Zurück zum EQ C: Wie das Online-Portal Autobild berichtet, soll er eine Reichweite von 500 Kilometern schaffen und auf 407 PS kommen. Der Erlkönig erinnert optisch stark an den GL C - bis auf die Türgriffe und Außenspiegel: Danach können Sie lange suchen, die gibt es beim ersten elektrischen Mercedes-SUV nicht mehr. Ihre Aufgabe übernehmen Kameras und Sensoren.

Im Inneren sieht der Elektrische komplett anders aus. Statt Verbrenner samt Neunstufenautomatik hat der EQ C zwei E-Motoren - einer vorne, einer hinten - die weitaus weniger Platz beanspruchen. Und auch der Innenraum samt Cockpit ist neu gestaltet. Vom Beleuchtungskonzept über frei konfigurierbare Bildschirme bis hin zu Displays und Navigation mit 3D-Ansichten: Modernen Elektroautos fehlt es an nichts, sie sollen Spaß machen, Emotionen wecken und intelligent sein, so die Botschaft dahinter.

Vor Kurzem wurde ein anderer, wenn auch nicht elektronischer, SUV-Prototyp gesichtet. Und auch ein Sportflitzer-Erlkönig drehte erst neulich seine Runden.

