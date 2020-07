Jaguar F-Type: Britisch, stilvoll, schnell – Abstriche gibt's beim Interieur

Doppelt aufgehübscht

+ © David Shepherd Photographer / Jaguar Das zweite Facelift Des F-Type bringt eine neue Design-Kniffe. © David Shepherd Photographer / Jaguar

Über 80 Jahre steht der Name Jaguar für elegantes Design und Luxus. Wer jenseits des Mainstreams auffallen möchte, ist mit dem F-Type gut beraten. Zum Modelljahr 2020 bietet der Importeur je 18 Coupe- und Cabriolet-Varianten an. Der Einsteiger-Sportwagen F-Type P300 in der First Edition Cabriolet-Version im Fahrbericht.