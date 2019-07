Der Jeep Grand Cherokee Trackhawk schießt in mehrerer Hinsicht den Vogel ab

Der Jeep Grand Cherokee Trackhawk ist ein Supersportwagen in SUV-Verkleidung.

Was mag passieren, wenn man den stärksten Serien-SUV aller Zeiten startet? Wir halten kurz inne, bevor wir den Startknopf des Jeep Grand Cherokee Trackhawk drücken.

Rot ist er. Knallrot. Wie bei Ferrari, der Fiat-Konzernschwester. Auch die Buchstaben in der Mittelkonsole neben der Automatikschaltung erinnern an die Formel-1-Schrift. Wir drücken den Knopf. Blitzartig erwacht ein mächtiges Grummeln, die schiere Power wird umgehend spürbar, obwohl es nicht übermäßig laut ist.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: SUV mit der Power eines Supersportwagens

710 PS, ein 6,2-Liter-Kompressor-V8, in 3,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Daten dieses Autos lesen sich wie bei einem Supersportwagen. Doch es ist ein Jeep. Ein Oberklasse-SUV, der mit seiner mächtigen Motorhaube und 1,75 Metern Höhe auch rein optisch ein Statement ist.

Seine schiere Power sieht man ihm jedoch nicht an, bestenfalls durch die vier bulligen Auspuffendrohre. Oder im Ansatz die 20-Zöller mit gelben Bremssätteln. Es ist ein Allrad-Bolide, der eigentlich nicht mehr in die Zeit passt. Nicht auf unsere Straßen. Man fragt sich: Wer braucht so etwas? Wozu gibt es einen Geländewagen, der 289 km/h schnell fährt und im Schnitt über 20 Liter Super-Plus-Benzin auf 100 Kilometer verbraucht? Unökonomisch, wider jeden Umweltgedanken.

+ 289 km/h Spitze schafft der Jeep Grand Cherokee Trackhawk. © Jeep

Und doch, wer drin sitzt in diesem Supersport-Schiff, das sich obendrein komfortabel und vergleichsweise weich fahren lässt, wer dieses unglaubliche Drehmoment von bis zu 868 Newtonmetern spürt, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die Verlockung ist groß, bei langsamer Fahrt kurz Zwischengas zu geben, das kurze Aufbrüllen des Achtzylinders zu hören.

So viel kostet der Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Sowohl bei Jeep als auch markenübergreifend gibt es kein stärkeres Serien-Modell. Dabei ist der Fünfsitzer – gemessen an den Leistungsdaten – mit seinen rund 120.000 Euro Grundpreis fast ein Schnäppchen. Deutlich schwächere Boliden wie Mercedes-AMG G 63 oder Porsche Cayenne Turbo sind um einiges teurer, und für die beiden einzigen ernst zu nehmenden Konkurrenten Lamborghini Urus (650 PS) und Bentley Bentayga (635 PS) muss man fast das doppelte auf den Tisch legen.

+ Ein erstaunlicher Mix aus Komfort und Supersportler. So lässt sich der Jeep Grand Cherokee Trackhawk am einfachsten beschreiben. © Jeep

Immerhin beißt sich selbst der Über-Jeep an diesem Duo die Zähne aus: Der Lambo nimmt ihm beim Ampelstart eine Zehntelsekunde ab, und beide laufen auf der Geraden über 300 Sachen. Kleinigkeiten, die den Trackhawk, was frei übersetzt "Rennstrecken-Falke" heißt, nicht interessieren dürften.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Fahrverhalten

Dennoch fährt sich der bullige 2,5-Tonner erstaunlich leicht. Das Lenkrad, ebenso mächtig dick, hat eine angenehme Servounterstützung. Schon die Automatikschaltung lässt sich angenehm leicht bewegen. Und in der Kurve gibt der Trackhawk sich vergleichsweise spurfest, wenngleich sein Gewicht freilich etwas nach außen drückt und er nicht ganz so präzise fährt wie mancher Konkurrent. Sowohl Federung als auch Lenkrad- und Getriebeverhalten lassen sich durch verschiedene Fahrmodi individuell verändern.

Mit dem silbernen Alu-Gaspedal muss man vorsichtig umgehen. Ein zu starker Fußdruck, und der Trackhawk schießt davon. Bei vorsichtigem Antippen grummelt der V8 leise vor sich hin und der Jeep wirkt alles andere als nervös oder aggressiv.

+ Mit seinen 120.000 Euro in der Grundausstattung ist der Jeep Grand Cherokee Trackhawk fast schon ein Schnäppchen. © Jeep

Fazit: Ein erstaunlicher Mix aus Komfort und Supersportler. Einzigartig auf dem Markt. Und freilich mit das Unvernünftigste, was es gibt.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Technische Daten

Motor und Getriebe: Achtzylinder, Hubraum 6.166 ccm, Leistung 710 PS, max. Drehmoment 868 Nm bei 4.000 U/min, Achtgang-Automatik, Allradantrieb Fahrleistungen: 0-100 km/h in 3,7 Sek, Spitze 289 km/h Kraftstoffverbrauch: 25,2 l/100 km EU-Norm innerstädtisch, 11,7 l/100 km außerstädtisch, 16,8 l/100 km kombiniert, 21,5 l/100 km (Super Plus) Testverbrauch CO2-Emission 385 g/km Maße und Gewichte: Länge/Breite/Höhe 4.846/1954/1749 mm, Kofferraumvolumen 782 Liter, Gewicht 2531 kg, Zuladung 462 kg Preis: 119.900 Euro Auch interessant: Der Audi A6 50 TDI bietet viel Luxus – und einige Gimmicks.

joi