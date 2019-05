Englischer Nationalspieler parkt seinen Lamborghini, wo er nicht hingehört

Der englische Nationalspieler Jordan Pickford stellte seinen Lamborghini Urus an falscher Stelle ab. (Symbolbild)

Jordan Pickford, Torwart der englischen Nationalmannschaft, nimmt es mit Parkplatzregelungen wohl nicht so genau. Seinen Lamborghini stellte er nämlich an unzulässiger Stelle ab.

Der englische Nationaltorwart Jordan Pickford war Anfang Mai im großen Indoor-Einkaufszentrum Trafford Centre in Manchester unterwegs, als er von Fotografen beim Falschparken erwischt wurde.

Englischer Fußballer parkt mit Lamborghini auf Behindertenparkplatz

Der 25-Jährige, der beim englischen FC Everton unter Vertrag steht und dort pro Woche 60.000 Pfund verdient, stellte seinen Lamborghini Urus auf einem Behindertenparkplatz ab, während er beim Shoppen war. Der Wagen ist umgerechnet rund 182.000 Euro wert.

Ohne speziellen blauen Parkausweis werden in solch einem Fall in Großbritannien 40 bis 80 Pfund (45 bis 91 Euro) fällig. Allerdings ist es lokalen Behörden auch erlaubt, das Bußgeld auf maximal 1.000 Pfund zu erhöhen. Wird das Bußgeld innerhalb von zwei Wochen bezahlt, lässt es sich maximal um 50 Prozent reduzieren, wie das Online-Portal The Sun schreibt.

+ Jordan Pickford ist Torwart der englischen Nationalmannschaft. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Wer darf in Deutschland einen Behindertenparkplatz benutzen?

Behindertenparkplätze sind breiter und länger als andere Parkplätze und deutlich ausgewiesen. In Deutschland braucht es einen speziellen blauen Parkausweis von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, um dort ein Fahrzeug abstellen zu dürfen. Neben dem Parkausweis muss eine Schwerbehindertenausweis vorgezeigt werden. Nur Personen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung (Merkzeichen "aG") und Blinde (Merkzeichen "BI") erhalten letztendlich einen kostenlosen, blauen Sonderparkausweis, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt.

Wer versucht mit Schwerbehindertenausweis allein einen Parkplatz zu ergattern, muss mit einer Geldbuße von 35 Euro rechnen. Zudem darf das Fahrzeug abgeschleppt werden. Ohne Parkausweisinhaber müssen sich Fahrer einen regulären Parkplatz suchen.

