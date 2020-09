Kameras im Tesla: Sind sie ein Fall für den Datenschutz?

Vollständig autonom

500.000 E-Autos im Jahr will US-Hersteller Tesla in der Gigafactory Grünheide produzieren. Datenschützer warnen vor den Kameras in den E-Autos von Elon Musk. Droht die Totalüberwachung der Autofahrer?