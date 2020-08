Tesla: Neue Mega-Maschine für Produktion – doch eine Frage beschäftigt das Netz

Sparmaßnahme oder Revolution?

+ © Tesla Eine neue Mega-Maschine soll die Produktion von Tesla revolutionieren. © Tesla

In der Tesla Factory in Fremont (USA) geht offenbar bald eine riesige Druckgießmaschine in Betrieb. Die Anlage soll die Karosserie-Herstellung revolutionieren. Tesla-CEO Elon Musk ist schon mal begeistert, das Netz hat allerdings Zweifel.