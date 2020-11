Kartbahn an Bord: Diese Rennstrecke ist deshalb so spektakulär, weil sie ...

Bekanntlich gibt es immer irgendwas, das man noch nicht gesehen hat: Wussten Sie, dass es möglich ist, an Deck eines Kreuzfahrtschiffes Kart zu fahren? Diese spektakulären Bilder beweisen es.

Berlin – Die Aufnahmen vom Kreuzfahrtschiff „Norwegian Encore“ der Reederei „Norwegian Cruise Line“ (NCL) wirken fast unwirklich. Es scheint kaum zu glauben – doch es ist es: Urlauber können an Bord des riesigen Schiffes neben unzähligen anderen Angeboten tatsächlich auch ihre Runden im Kart drehen – und sich dabei sogar in Rennen messen. Möglich macht es der „Norwegian Encore Speedway“, die mit 350 Metern Strecke längste Kartbahn auf See.

Die Piste für das wilde Kart-Rennen erstreckt sich gleich über zwei Stockwerke auf dem Oberdeck des 336 Meter langen Schiffes. Sie bietet damit ausreichend Platz, damit sich bis zu zehn Rennfahrer gleichzeitig duellieren können. Die Karts an Bord der „Norwegian Encore" werden vollelektrisch angetrieben – und bringen es immerhin auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Strecke beinhaltet zehn verschieden gestaltete Kurven und besitzt sogar vier Abschnitte, die über die Seiten des Kreuzfahrtschiffes hinausragen – in einem Fall fast vier Meter.