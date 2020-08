Bußgeldkatalog: Diese Automodelle haben die meisten Punkte – eine Marke ist besonders heftig

Beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) werden die Punkte der Verkehrssünder erfasst. Das Vergleichsportal Verivox hat nun diejenigen Fahrzeugmodelle ermittelt, deren Fahrer besonders häufig und deren Fahrer auffällig selten Punkte in Flensburg haben.

Flensburg – Die Auswertung hat für die 100 gängigsten Automodelle untersucht, wie oft die Fahrer Punkte in Flensburg haben. Herausgestellt wurden diejenigen zehn Modelle, deren Fahrer am häufigsten Punkte in Flensburg haben, und diejenigen zehn Modelle, die am wenigsten in der Verkehrssünder-Datei vom KBA* auftauchen. Der Index gibt den Vergleich zum Durchschnitt an: Der Durchschnitt aller Fahrzeuge liegt bei 100, demnach steht ein Index-Wert von 150 für eine Häufigkeit, die 50 Prozent über dem Durchschnitt liegt.

Damit nimmt Audi in dieser Liste eine Sonderposition ein: Auf den beiden ersten Plätzen sind Audi-Modelle und außerdem finden sich noch drei weitere Modelle aus Ingolstadt. Ansonsten sind noch zwei andere Bayern in der Liste vertreten – BMW ist mit dem 3er und 5er dabei. Die komplette Auflistung der einzelnen Modelle finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks