Reifen werden von Rettungswagen während Notfalleinsatz mit Metallstange zerstochen

Netz rätselt über Vorfall

+ © Ralph Peters/Imago Während eines Notarzt-Einsatzes wurde ein Reifen des Rettungswagens mit einer Metallstange zerstochen. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

Solch ein Verhalten ist für viele einfach nur „Hirn-amputiert“: Während eines Notarzteinsatzes werden am Rettungswagen die Reifen zerstochen – mit einer Metallstange.

Siegsdorf/Hörgering – Rettungskräfte haben es heutzutage nicht leicht: Während sie früher mit großem Respekt behandelt wurden, als Helden galten, die Leben retten, haben sich die Zeiten verändert. Immer öfter mehren sich Berichte, in denen Notärzte und Rettungssanitäter von aggressiven Umstehenden tätlich oder verbal angegriffen werden.

Auch das Bayerische Rote Kreuz ist angesichts dessen, was einem Notarzteinsatzfahrzeug kürzlich während eines Einsatzes in Siegsdorf/Hörgering bei Traunstein passiert ist, einfach nur noch „sprachlos“. Das berichtet die Hilfsorganisation jetzt auf ihrem offiziellen Facebook-Account. Dazu schreibt sie, dass sie nicht wisse, „ob Dummheit oder Bösartigkeit das Motiv war“ für den schändlichen Angriff auf den Rettungswagen.

Doch während eines Kinder-Notfalls soll der Reifen eines Rettungswagens kürzlich mit einer Metallstange zerstochen worden sein! Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn dies niemandem aufgefallen wäre. Dementsprechend hätte das Rettungspersonal während der Fahrt ernsthaft in Lebensgefahr schweben können. Zudem ist ein enormer Sachschaden entstanden und das so dringend benötigte Einsatzfahrzeug für Notfälle konnte aufgrund dessen vorübergehend nicht genutzt werden. Mit dem Post über die zerstochenen Reifen am Rettungswagen bezweckt das Bayerische Rote Kreuz allerdings noch etwas anderes. Die komplette Geschichte lesen Sie auf 24auto.de. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.