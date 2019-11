Rasender Kinderwagen tappt mit 61 km/h in Radarfalle

Nein, kein rasender Autofahrer, sondern ein Buggy ist kürzlich in die Radarfalle getappt. Wie das kuriose Blitzer-Foto entstanden ist, erfahren Sie hier.

Eine Mutter mitsamt Kinderwagen scheint es im Märkischen Kreis recht eilig gehabt zu haben. So mag es zumindest mit Blick auf ein Blitzer-Foto wirken, dass am 11. November - pünktlich zum Faschingsbeginn - entstanden ist. Darauf ist zu sehen, wie die kleine Familie mit einer Geschwindigkeit von stolzen 61 km/h in einer 50er-Zone geblitzt worden ist. Es handelte sich allerdings nicht um einen Buggy mit Elektromotor oder dergleichen, wie manche nun vermuten könnten - tatsächlich verbirgt sich der wahre Übeltäter im Hintergrund des Radarfotos.

Mutter mit Buggy löst Radarfalle aus - oder doch nicht?

Hinter der Mutter ist schließlich ein dunkles Fahrzeug zu erkennen, welches die Radarfalle ausgelöst hat. Dank dem Sichtschutz, die ihm die Frau und der Buggy boten, sind weder Fahrer noch Kennzeichen zu erkennen. Die Polizeidirektion Balve aus dem Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen hat das lustige Blitzer-Foto nun auf Twitter veröffentlicht: "Eine Mama mit Buggy ist letzte Woche mit 61 Sachen durch unsere Messstelle gefahren. Zumindest wirkt es so. Eigentlich hatte der Golf-Fahrer nur Glück, dass sie im richtigen Moment durchs Bild lief." Damit bleiben dem wahren Raser nun 15 Euro Verwarngeld erspart, wie es heißt.

Eine Mama mit Kind im #Buggy ist letzte Woche mit 61 Sachen durch unsere #Messstelle gefahren. Zumindest wirkt es so.

Eigentlich hatte der #Golf-Fahrer nur Glück, dass sie im richtigen Moment durchs Bild lief. 15 Euro gespart. Unser #Schnappschuss der Woche. #PolizeiMK pic.twitter.com/B0h8VyVmmE — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) November 18, 2019

Am vergangenen Montag (11. November 2019) hatten die Polizeibeamten in Balve einen Messwagen postiert, der insgesamt 265 Mal ausgelöst wurde, weil Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten.

Während die Mutter mit Buggy in diesem Fall keine Schuld trifft, gab es in der Vergangenheit durchaus Situationen, in denen die Radarfalle nicht von einem Autofahrer ausgelöst wurde. In der Stadt Bocholt zum Beispiel tappte ein außergewöhnlicher Raser in die Blitzer-Falle. Weitere Fälle von kuriosen Blitzer-Fotos finden Sie in der Fotostrecke unten.

