So können Sie mit Ihrem Privatauto die legendäre Nordschleife entlang rasen

Einmal die grüne Hölle hautnah erleben. Davon träumen viele PS-Junkies. Wir verraten Ihnen, wie Sie mit Ihrem eigenen Auto die Nordschleife erobern.

Wer den Begriff "grüne Hölle" hört, denkt nicht an etwas Furchtbares, sondern an die legendäre Nordschleife auf dem Nürburgring. Die Rennstrecke hat schon vielen berühmten Rennfahrern alles abverlangt und spektakuläre Rennen geliefert.

Aber die 20,832 Kilometer lange Strecke ist nicht nur Profifahrern vorbehalten. Jeder PS-Junkie hat die Möglichkeit, sein Können auf der Nordschleife unter Beweis zu stellen. Dafür bietet der Streckenbetreiber sogenannten Touristenfahrten an. Bei diesen dürfen Privatpersonen mit ihren eigenen Autos die Nordschleife entlang rasen.

So viel Kostet eine Fahrt auf der Nordschleife

Kostenlos sind diese Fahrten natürlich nicht. Wer eine Runde auf der Nordschleife fahren will zahlt von Montag bis Donnerstag 25 Euro. Von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen kostet eine Runde Nordschleife 30 Euro. Für eine Jahreskarte werden stolze 1.900 Euro fällig. Dafür können Sie so oft über die Nordschleife heizen wie Sie wollen bzw. können.

Lesen Sie hier, wofür das "E" auf Kennzeichen steht

Der richtige Zeitpunkt für eine Fahrt auf der Nordschleife

Im Sommer sind Touristenfahrten unter der Woche von 17:15 bis 19:30 Uhr möglich. Am Wochenende öffnet die Nordschleife schon um 8 Uhr. Fahrten sind dann bis 19 Uhr möglich. Ausnahmen bilden Rennwochenenden. Dann ist die Strecke für Touristenfahrten geschlossen. Bevor Sie sich also auf den Weg zur "grünen Hölle" machen, sollten Sie einen Blick auf die Webseite der Nordschleife werfen.

Der beste Zeitpunkt für eine Fahrt auf der Nordschleife sei unter der Woche im März, April, September und Oktober, heißt es vom Betreiber. Dann seien die wenigsten Autos unterwegs. Wer aber gerne viel Verkehr auf der Strecke haben will, sollte am Wochenende vorbeischauen.

Nordschleife: Auto an der Strecke mieten

Wenn Sie nicht mit Ihrem eigenen Auto fahren wollen, besteht auch die Möglichkeit an der Nordschleife einen Wagen zu mieten.

Auf der Nordschleife gilt die Straßenverkehrsordnung

Während der Touristenfahrten gelten auf der Nordschleife die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung. Das heißt, Sie dürfen nur so schnell fahren wie es der Streckenabschnitt, Ihr Auto, Ihre Erfahrung und der Verkehr zulassen.

Außerdem muss Ihr Auto eine Straßenzulassung haben und Sie müssen mindestens über eine Haftpflichtversicherung verfügen. Autos mit Kurzzeit- und Überführungskennzeichen dürfen nicht auf die Strecke, da diese nicht der Pflicht einer Tüv-Prüfung unterliegen. Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen dürfen aber die Nordschleife befahren.

Erfahren Sie hier, was dieser Golf unter wirklich unter der Haube hat.

Diese Regeln gelten auf der Nordschleife

Auf der Nordschleife darf nicht rücksichtlos gerast werden. Denn auf der Strecke gelten strenge Regeln. So ist zum Beispiel die Zeitnahme verboten. Zudem gilt das Rechtsfahrgebot auf der Nordschleife. Überholt wird also links. Wer sich nicht dran hält, wird bestraft.

Zudem gilt ein absolutes Halte- sowie Parkverbot und Motorradfahrer dürfen nur in voller Schutzkleidung und eingeschaltetem Licht auf die Piste. Selbstverständlich gilt auf der Nordschleife die Anschallpflicht.

Verboten sind Fahrzeuge mit einer Lärmentwicklung von über 130 Dezibel, Kolonnenfahrten sowie das Driften (bei Touristenfahrten) auf der Strecke. Verliert Ihr Auto auf der Strecke Kühlwasser, Kraftstoff oder Öl heißt es sofort am Fahrbahnrand stehenbleiben und den Nordschleifen-Notruf informieren.

Aufschlussreich: Singen, Fluchen, Ausparken – So ticken die Deutschen hinterm Steuer.

Wenn ein Unfall auf der Nordschleife passiert

Auf einer Rennstrecke sind Unfälle nicht auszuschließen. Was also tun, wenn es auf der Nordschleife kracht? Erste Regel: nicht weiterfahren. Zudem ist es untersagt, zu wenden oder gar rückwärts zu fahren.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug sicher am Fahrbahnrand ab, stellen Sie das Warndreieck auf und warnen Sie nachfolgende Fahrer. Dies sollten Sie hinter der Leitplanke machen. Melden Sie den Unfall auf jeden Fall dem Nordschleifen-Notruf. Dabei ist es wichtig, dass sie genaue Angeben machen: Was ist passiert? Wo ist es passiert? Gibt es Verletzte und wenn ja, wie viele?

Wenn Sie sich an alle Regeln halten, steht Ihnen einer Fahrt auf der legendären Nordschleife mit Ihrem Privatauto nichts mehr im Wege. Wenn Sie die Strecke erst kennenlernen wollen, können Sie auch das Ring-Taxi buchen.

Auch interessant: Was bedeuten grüne Kennzeichen und welchen Vorteil haben sie?

anb