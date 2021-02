Kostenfalle Auto-Reparatur: Bei diesen deutschen Herstellern wird’s richtig teuer

Eine US-Verbraucherorganisation hat die Kosten für gängige Auto-Reparaturen untersucht – beim Preis lagen die deutschen Hersteller teilweise weit vorne.

New York – Wer sich einen Gebrauchtwagen zulegen will, liebäugelt vielleicht auch schon mal mit einem Oberklasse-Fahrzeug. Ins Visier des Käufers gerät dann schnell ein Auto, das man sich neu vielleicht nicht leisten könnte – aber als Gebrauchtfahrzeug durchaus. Was man dabei leicht aus den Augen verliert, sind die Reparaturkosten. Tendenziell mögen teurere Fahrzeuge von Premium-Marken qualitativ hochwertiger sein – doch gern wird verdrängt, dass auch hier über kurz oder lang Teile ersetzt werden müssen. Dann kann es unter Umständen richtig teuer werden und das vermeintliche Schnäppchen entpuppt sich als Fass ohne Boden. Die US-Verbraucherorganisation Consumer Reports (CR) hat nun sogenannte „Deal Breaker“ unter die Lupe genommen – Reparaturen (genauer gesagt Reparaturkosten), die über einen Autokauf entscheiden können. Die deutschen Premium-Hersteller schnitten mit ihren Preisen in der CR-Studie nicht besonders gut ab, wie 24auto.de berichtet.

Untersucht wurden die Kosten von Reparaturen, die besonders häufig auftreten würden – etwa der Tausch eines Klimakompressors. Im Durchschnitt werden laut CR dafür 1.211 US-Dollar (1001 Euro) fällig. Bei einem BMW 750Li koste diese Reparatur jedoch 4.453 US-Dollar (3666 Euro) – also weit mehr als das Dreifache. Auch der Lexus GS450h (3.693 US-Dollar) und der Mercedes-Benz E 400 (3.684 US-Dollar) liegen hier deutlich über dem Durchschnitt. Bei der Lichtmaschine sieht das Bild ähnlich aus: Hier liegt der Reparaturpreis im Schnitt bei 825 US-Dollar (682 Euro). Beim Porsche Cayenne schlägt der Tausch jedoch mit 2.810 US-Dollar (2.323 Euro) zu Buche, beim BMW M760 iXDrive immerhin noch mit 2.669 US-Dollar (2206 Euro).