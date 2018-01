Frau schrottet Ferrari ihres Mannes - aus diesem Grund

Zerstörte Autos sind meistens die Folge schwerer Verkehrsunfälle. Was eine Frau mit dem Ferrari ihres Manns anstellte, war jedoch pure Absicht.

Man erntet, was man säht. Das bekam ein Ehemann am eigenen Leib zu spüren, nachdem seine Frau seinen geliebten Ferrari zerstört hatte. Doch was war passiert?

Es begann mit einem Brief ...

"Mein geliebter Ehemann,

bevor du von deiner Reise zurückkehrst, möchte ich dir von einem kleinen Unfall erzählen, den ich mit unserem Pick-up hatte, als ich in die Garage gefahren bin. Zum Glück war der Unfall nicht so schlimm und ich habe mich nicht verletzt, also mache dir bitte keine Sorgen um mich.

Ich kam gerade von Walmart zurück, als ich in die Garage fuhr und versehentlich auf das Gaspedal anstatt auf die Bremse trat. Das Garagentor ist leicht verbogen und der Pick-up kam glücklicherweise zum Stehen, als er mit deinem Auto zusammengestoßen ist.

Es tut mir so leid, aber ich weiß, dass du mir verzeihen wirst, weil du ein gutherziger Mensch bist. Du weißt, wie sehr ich dich liebe und wie wichtig du mir bist, mein Liebling. Ich hänge für dich ein Bild an.

Ich kann es kaum erwarten, wieder in deinen Armen zu liegen.

Deine dich liebende Ehefrau.

PS: Deine Freundin hat angerufen."

Auto in Garten vergraben - Polizei deckt Verbrechen auf.

... und endete in totaler Zerstörung

Als die Frau von der Untreue ihres Mannes erfuhr, war sie offenbar so verletzt, dass sie ihre Wut an etwas auslassen wollte, das ihm lieb und teuer war: seinem Auto.

Wer jetzt denkt, der Wagen hätte nur ein paar Schrammen und Beulen davongetragen, irrt sich gewaltig.

Weil ein Bild mehr sagt als tausend Worte, hier das ganze Ausmaß der Racheaktion:

Ob sich der (Noch-)Ehemann nach diesem Brief und Foto noch nach Hause getraut hat?

Lesen Sie auch: Darum macht Sie Singen beim Autofahren so glücklich.

sm

Rubriklistenbild: © Facebook/Cookson Door Sales of Arizona