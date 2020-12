Skurrile Funde im Auto: Was eine Ziege, falsche Zähne und ein schlafendes Baby gemeinsam haben

Ob im privaten PKW oder im Mietwagen, oftmals werden die verrücktesten Dinge im Auto vergessen. Mechaniker und Autovermieter packen aus, was ihre Kunden so liegen lassen.

Es ist schon erstaunlich, was Menschen alles in ihrem Auto* mit sich führen. Und dann vor dem Besuch in der Werkstatt vergessen, rauszunehmen oder zumindest zu verstecken. Die britische Zeitung The Sun hat herausgefunden, was die Menschen gerne zurücklassen im Auto und warum. Einige der Dinge – und auch Lebewesen – sind überraschend oder gar schockierend.

Die verrücktesten Dinge, die Kunden im Auto liegen lassen

Essbare Unterwäsche

Haustiere: Zwergziege, Kaninchen, Katzen und Hunde

Falsche Zähne

Schaufensterpuppe

Und auch, wenn es um die Ausreden, warum diese Sachen im Fahrzeug zurückgelassen wurden, geht, sind die Kunden kreativ. Schnell mal wurde da die Schuld dem Haustier oder dem Partner in die Schuhe geschoben. Eine Frau hat ihr schlafendes Baby zurückgelassen, weil sie es nicht wecken wollte. Sommer wie Winter, Haustiere und Kinder sollten nicht im Auto zugelassen werden, so bestätigt das auch der ADAC.

Lesen Sie auch: Änderungen für Autofahrer ab 2021: Das ist neu bei Kaufprämie, Versicherung und Pendlerpauschale.

Doch nicht nur in Großbritannien werden kuriose Sachen vergessen. Auch in anderen Ländern Europas passieren solche Missgeschicke. Vor allem in Mietwagen sind manchmal erstaunliche Fundstücke zu finden. Weitere Überraschungsfunde sind eine Urne, ein Haartoupet, Eheringe und sogar eine Beinprothese.

Lesen Sie auch: Fahrer bricht Corona-Regeln und klaut Auto – seine Ausrede ist mehr als kurios.

Winter: Diese Dinge sollten Sie besser nicht vergessen

Besonders in der kältesten Jahreszeit gibt es einiges, was Sie besser nicht in Ihrem Auto vergessen. Dazu zählen neben Elektrogeräten und Lebensmitteln auch Medikamente und Gegenstände aus Holz. Letzteres beispielsweise verzieht sich sehr schnell und kann so unschöne Schäden hinterlassen. Einige Medikamente verlieren tatsächlich ihre Wirkung, sobald die Temperaturen sinken. Bei sehr starken Minustemperaturen frieren Flüssigkeiten schneller ein – sollten sie dann wieder auftauen, besteht das Risiko, dass die Gefäße platzen. Das bringt nicht nur eine klebrige Sauerei mit sich, die nur schwer wieder herausgeht, teilweise können sich auch fiese Gerüche in den Sitzen festsetzen. (swa) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant: Teslas Autopilot von Baustelle überfordert: Model 3 drängt beinahe Polizisten ab (mit Video).