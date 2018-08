300 PS oder 221 kW: Was verspricht mehr Leistung? So rechnen Sie kW in PS um

Der Jaguar F-Type hat 221 kW, aber wie viel ist das in PS?

Bereits seit 1978 wird bei Autos die Motorleistung in Kilowatt angegeben. Dennoch denken viele in PS. Dabei ist die Umrechnung ziemlich einfach, wir erklären es Ihnen.

Jeder weiß: Ein Auto mit 300 PS ist schnell und steckt voller Kraft. Aber wie sieht es mit einem Auto aus, das 221 kW hat? Ist es stärker oder schwächer als der 300-PS-Wagen? Diese Frage können nicht alle Autofahrer aus dem Stegreif beantworten.

Dabei ist die Antwort ganz einfach: Es hat die gleiche Leistung. Denn 221 kW entsprechen 300 PS. Aber warum gibt es überhaupt zwei Einheiten für die Motorleistung und wie rechnen Sie kW in PS um? Wir erklären es Ihnen.

Warum wird die Motorleistung in kW und PS angegeben?

Die Motorleistung wird in Deutschland offiziell seit 1978 in Kilowatt (kW) angegeben, trotzdem denken viele Menschen bei Autos immer noch an PS. Dabei ist es schwer, sich vorzustellen wie beispielsweise 1.500 Pferde einen Bugatti Chiron auf 420 km/h beschleunigen sollen.

Deshalb wird die Leistung seit 40 Jahren in Kilowatt angegeben. Aber erst seit 2010 müssen in der EU alle Autohändler die Fahrzeugleistung in kW angegeben. Die Einheit PS dürfen sie weiterhin verwenden, aber nur wenn sie gemeinsam mit dem Kilowattwert angegeben wird.

So rechnen Sie kW in PS um

Aber wie rechnet man nun kW in PS um? Ganz einfach: Ein Kilowatt entspricht 1,35962 PS. Als grobe Formel können Sie nun die kW-Zahl einfach mit 1,36 multiplizieren und erhalten somit die gewohnte PS-Angabe.

Wollen Sie also wissen, wie viel 40 kW sind, rechnen Sie wie folgt: 40 kW x 1,36 = ca. 54 PS.

PS in kW umrechnen: So geht's

Sie können auch PS ganz einfach in kW umrechnen. Dafür teilen Sie die PS-Angabe durch 1,36. Beispiel: 100 PS : 1,36 = ca. 74 kW.

Übersicht: kW in PS

kW PS 40 54 60 82 80 109 100 136 120 163 140 190 160 218 180 245 200 272 220 299 240 326 260 354 280 381 300 408

Übersicht: PS in kW

PS kW 40 29 60 44 80 59 100 74 120 88 140 103 160 118 180 132 200 147 220 162 240 176 260 191 280 206 300 221

