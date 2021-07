Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae: Ein Supersport-Bolide zum Verbrenner-Abschied

Extremer Sportwagen

+ © Lamborghini Optisch nur dezent aufgerüstet: Der Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, hier als Roadster. © Lamborghini

Noch einmal ohne Hybrid: Zum Auslaufen seines Supersportlers Aventador bringt Lamborghini eine Version, die alle bisherigen Modelle übertrifft – nicht nur beim PS-Wert.

Sant’Agata Bolognese (Italien) – Es ist ein letztes Aufbäumen, das finale Fest des Superboliden mit Benzinmotor: Lamborghini zeigt noch mal, was so ein Verbrenner drauf hat. Der Aventador LP 780-4 Ultimae schließt das Kapitel des Top-Serienmodells der Edel-Italiener lautstark ab. Denn über kurz oder lang wird die gesamte Modellpalette elektrifiziert. Doch vorher lässt es die extreme italienische Sportwagenmarke des VW-Konzerns noch einmal so richtig krachen. Auch wenn die Ultimae-Serie als Coupé und Roadster eher elegant und mit wenig Spoiler-Zierat daherkommt, markiert sie technische Topwerte.

Wie üblich, verrät die Modellbezeichnung die beeindruckenden Eckdaten: 780 PS, vier angetriebene Räder. Der 6,5 Liter große Zwölfzylinder-Motor liefert also 40 PS mehr als im Lamborghini Aventador S, und zehn PS mehr als im Rennsport-Modell Lamborghini Aventador SVJ. Möglich machen das Verbesserungen an der variable Ventilsteuerung und am variablen Einlasssystem zur Optimierung der Drehmomentkurve bis auf 720 Newtonmeter. Die liegen bei 6.750 Umdrehungen an, für die Maximalleistung dreht der Saugmotor gar auf 8.500 Touren. Man kann sich also die spektakuläre Klangkulisse vorstellen, wenn der Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae in nur 2,8 Sekunden auf Tempo 100, in 8,7 Sekunden auf 200 Sachen – und dann weiter bis zum Spitzentempo von 355 km/h beschleunigt.