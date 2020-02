Land Rover Defender: Der Dino kehrt zurück

Am aktuellen Land Rover Defender soll laut Hersteller alles neu sein.

2017 stellte Land Rover den legendären Defender ein. Die Fans bangten um einen Nachfolger - jetzt bekommen sie ihn. Vieles ist neu, aber eines bleibt beim Alten.

2017 endete die Produktion des letzten Land Rover Defender .

. Jetzt wird die neue Generation in der Slowakei gebaut.

Ab April sollen die Auslieferungen beginnen. Kronberg im Taunus - Als bei Land Rover vor vier Jahren der letzte Land Rover Defender vom Band rollte, ging eine Ära zu Ende. Doch die Freunde des Gelände-Dinos mussten nicht lange warten: Im vergangenen Herbst präsentierte der englische Hersteller den Nachfolger, seit Kurzem wird der neue Defender im Werk in Nitra (Slowakei) produziert und kann nun bestellt werden.

Ab dem 2. April hat der Defender seinen Auftritt im neuen James Bond-Streifen:

Am 2. April kommt der neue #JamesBond „Keine Zeit zu sterben“ in Kinos, berichtet @automotorsport. Jetzt gibt es einen Werbeclip von Jaguar #LandRover der Bilder von den Dreharbeiten zeigt und bei denen viele neue Land Rover #Defender durchs Set prügeln. https://t.co/kfld79a0QO pic.twitter.com/PGZYRfxw0L — bmb-consult (@bmb_consult) February 26, 2020

Der Zeitpunkt ist passend, denn ab April sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden.

Land Rover Defender: Vieles neu, aber bewährte Stärken

Alles am aktuellen Defender sei neu, sagt Land Rover. Der Offroader baut auf einer komplett neuen Plattform. Das Design ist natürlich dem aktuellen Zeitgeist angepasst, die charakteristischen kurzen Karosserieüberhänge vorne und hinten, die zu guten Geländefähigkeiten beitragen, sind aber geblieben.

Ein technisches Schmankerl ist das neue Programm Terrain Response 2, das auf jedem Untergrund eine individuelle oder sich automatisch anpassende Traktionseinstellung ermöglicht. Die Bodenfreiheit beträgt maximal 291 Millimeter, die Wattiefe bis zu 900 Millimeter. Bis zu 900 Kilogramm Nutzlast sind möglich.

Land Rover Defender: Im Motorenportfolio findet sich auch ein Mildhybrid

In der üblicherweise fünfsitzigen Version 110 ist auch eine 5+2-Sitzkonfiguration möglich, der kleinere 90er wird mit fünf oder sechs Plätzen angeboten. Motorisiert wird der Allradler in beiden Größen mit je zwei Diesel- und Benzinmotoren (200 bis 400 PS, Letzterer als Mildhybrid). Als Ersten gibt's den fünftürigen Defender 110, der zu Preisen ab 55 600 Euro beim Händler stehen wird. Der kleinere Defender 90, der ab sofort bestellt werden kann, kostet ab 49.700 Euro. Die ersten Exemplare des Defender 110 sollen im Frühjahr an die Kunden ausgeliefert werden, der Defender 90 steht im Sommer dann beim Händler.

Volker Pfau

