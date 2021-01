Umstrittenes Lenkrad: Tesla will Model S und Model X mit „Steuerknüppel“ verkaufen

Tesla hat dem Model S und Model X ein Facelift spendiert. Neu sind bärenstarke Antriebe – und ein revolutionäres Lenkrad.

Palo Alto – Der kalifornische Elektroautobauer Tesla gilt aktuell als wertvollster Autohersteller. Ob das wirklich gerechtfertigt ist, ist umstritten – schließlich sind die Produktionszahlen im Vergleich zu vielen Konkurrenten relativ gering, dazu kommen immer wieder Berichte über schwere Qualitätsmängel. Ein niederländisches Taxiunternehmen, das eine Tesla-Flotte betreibt, will den Autobauer wegen der enormen Probleme sogar verklagen. Was die Technik der Tesla-Fahrzeuge angeht, gilt das Unternehmen von Elon Musk vielen in der Branche dennoch als Vorbild. Und während die deutschen Autobauer beim Thema Elektromobilität nur langsam in Schwung kommen, legt der kalifornische E-Autobauer Tesla schon wieder nach. Für das Model S und das Model X hat das Unternehmen nun ein umfangreiches Facelift präsentiert. Am Äußeren ändert sich kaum etwas – dafür tut sich im Innenraum umso mehr.

Etwas skurril muten die Bilder des Innenraums an, die Tesla auf seiner Webseite zeigt. Tatsächlich scheint der Autobauer die beiden Fahrzeuge Model S und Model X künftig mit einer Art „halbiertem" Lenkrad anzubieten, wie 24auto.de berichtet. So was kennt man eigentlich nur von Messe-Studien – und es ist zumindest fraglich, ob so ein Lenkrad in Deutschland ohne Probleme zulassungsfähig ist. Die Straßen-Verkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) ist da etwas schwammig. Unter § 38 heißt es nur: „Die Lenkeinrichtung muss leichtes und sicheres Lenken des Fahrzeugs gewährleisten; sie ist, wenn nötig, mit einer Lenkhilfe zu versehen." Ob ein eckiges und „abgeschnittenes" Lenkrad, das eher einem Flugzeug-Steuerknüppel ähnelt, tatsächlich ein „sicheres Lenken" ermöglicht, darüber kann man wohl streiten.