64 Mängel! Rekordverdächtiges Auto haut Polizei bei Kontrolle um - diese Bilder sagen alles

Das Auto wies enorme Rostschäden an der Karosserie auf.

In Lüdenscheid hat die Polizei ein wirklich bemerkenswertes Auto entdeckt. Bei genauerer Untersuchung stellten sie insgesamt 64 Mängel fest, unter anderem faustgroße Rostlöcher.

Polizisten sind auch dafür zuständig, Mängel an Autos festzustellen und die Besitzer darüber zu informieren.

In besonders schlimmen Fällen müssen Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann.

Bei einem Fall in Lüdenscheid hat die Polizei ein besonders entstelltes Auto entdeckt, das dutzende Mängel aufwies.

Mängel an Autos zu erkennen, ist mit dem bloßen Auge nicht immer möglich. Ob die Bremsen oder die Schaltung noch richtig funktioniert, das weiß in der Regel nur der Fahrer. Doch manchmal fällt es der Polizei sehr leicht, allein vom Äußeren des Fahrzeugs zu erkennen, dass dieses nicht mehr fahrtüchtig ist.

Einen solchen PKW entdeckten kürzlich Beamte der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis in Lüdenscheid. Dass dieses Exemplar bei der nächsten TÜV-Hauptuntersuchung* durchfällt, war auf Anhieb erkennbar. So ein Auto hatten die Kontrolleure noch nie gesehen...

Faustgroße Löcher in der Karosserie: Schrott-Auto verschlägt der Polizei die Sprache

+ Ein gängiges aber unsicheres Mittel um fehlende Scheiben zu ersetzen - durchsichtige Folien. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat-Kleintransporter. Laut dem Pressebericht fielen den Polizisten bereits bei der ersten Untersuchung mehrere Mängel auf. Anschließend beförderten die Beamten das Fahrzeug zu einer naheliegenden Prüfstelle, wo das ganze Ausmaß der Schäden offenbart wurde. Dabei verschlug es sogar den erfahrenen Prüfern die Sprache.

Folgende Mängel wurden dabei unter anderem entdeckt:

Starke Korrosionen an der Karosserie

Laute "Knarzgeräusche" beim Betätigen des Lenkrads

Einige Seitenscheiben wurden durch Folien ersetzt

Die Hecktür wird anhand eines Gummiseils zusammengehalten

Mängel an den Bremsen

Teils defekte Fahrzeugelektronik

Faustgroße Rostlöcher, die mit Spachtelmasse zugedeckt wurden

Und dabei handelt es sich nur um einen Bruchteil der Befunde. Insgesamt wies der Kleintransporter sage und schreibe 64 Mängel auf. Laut dem Pressebericht sei dies ein neuer Rekord.

Lesen Sie auch: Wo müssen eigentlich alte Autobatterien entsorgt werden?

Schrott-Auto wurde aus dem Verkehr gezogen

Diese einzigartige Rostlaube wurde ursprünglich in Bulgarien zugelassen, doch nach dieser Kontrolle wurde er für verkehrsunsicher erklärt und aus dem Verkehr gezogen. Die Halterin und der Fahrer müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 300 bis 500 Euro sowie Punkten in Flensburg rechnen.

Auch interessant: TÜV: So bereiten Sie sich richtig auf die Hauptuntersuchung vor.

ök

"Auto macht Geräusche" Das sorgt für Werkstatt-Frust Manchmal ist es nur ein Blatt. Legt sich Laub vor die Ablasslöcher im Motorraum, kann ein kapitaler Wasserschaden die Folge sein. © Uwe Anspach Kfz-Meister Dietmar Clysters nimmt Kunden im Zweifel mit zu ihrem Auto, um ihnen am Objekt zu erklären, wo das Problem liegen könnte. © Uwe Anspach Hier hilft der Chef noch persönlich: Kfz-Meister Dietmar Clysters zeigt seinen Kunden auch mal, wie man die Wischerblätter am besten wechselt. © Uwe Anspach Was für Geräusche macht die Bremse? Ungenaue Angaben führen oft zu Missverständnissen in der Werkstatt. Daher ist es hilfreich, Probleme möglichst genau zu besprechen. © Uwe Anspach Kfz-Meister Dietmar Clysters setzt auf ein vertrauensvolles Verhältnis und erklärt seinen Kunden genau, was das Problem ist und was eine Reparatur kostet. Foto: Uwe Anspach Kfz-Meister Dietmar Clysters setzt auf ein vertrauensvolles Verhältnis und erklärt seinen Kunden genau, was das Problem ist und was eine Reparatur kostet. © Uwe Anspach

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks