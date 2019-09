Mann fährt auf Autobahn - was er dort sieht, verschlägt ihm den Atem

Als ein Fahrer über eine Autobahn in der Tschechischen Republik fuhr, staunte er am Ende nicht schlecht: Ihm bot sich ein ungewöhnlicher Anblick, den er wohl nie vergessen wird.

Es war ein ganz gewöhnlicher Tag auf der Autobahn D4, zumindest hatte es anfangs den Anschein. Ein Autofahrer war vor kurzem auf der Straße in Tschechien, die von Prag nach Pisek führt, unterwegs. Da entdeckte er im Rückspiegel plötzlich ein Auto.

Autofahrer staunt nicht schlecht, als Formel 2-Rennwagen ihn auf Autobahn überholt

Doch dabei handelte es sich nicht um irgendein Auto, sondern um einen echten Formel-2-Rennwagen! Der Fahrer staunte nicht schlecht, als der Bolide, ein Dallara GP2, neben ihm vorbeifuhr. Dieser Wagen ist ein italienisches Fabrikat, das in der Formel 2 zwischen 2008 und 2010 gefahren ist. Doch was machte er auf einer tschechischen Autobahn?

Kein Wunder, dass der Mann mehr als überrascht war, als er den Boliden an sich vorbeiziehen sah. Doch es stellte sich heraus, dass der Fahrer des Rennwagens gar keine Straßenzulassung dafür hatte - es war ihm also verboten, damit über die Autobahn zu heizen. Allerdings soll der Fahrer an diesem Tag "langsam" unterwegs gewesen sein - mit 610 PS schafft der Bolide üblicherweise Geschwindigkeiten von über 250 km/h.

Polizei sucht nach Formel 2-Rennfahrer - es droht heftige Bußstrafe

Der kleine (Fahr-)Spaß bleibt aber nicht ohne Folgen. So soll die Polizei bereits nach ihm fahnden. Dazu hat sie ein Video auf ihrer Webseite gepostet - mit der Bitte um Hinweise, um den Raser identifizieren und überführen zu können. Schließlich soll dem Fahrer für die "Spritzfahrt" mit seinem Formel-2-Rennwagen ein Bußgeld von 2.000 Euro drohen.

