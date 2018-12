Mann verwandelt Oldtimer in strahlenden Schlitten für den Weihnachtsmann

Für einen guten Zweck opfert ein Mann die Straßenzulassung seines Morris Minor. Dafür erstrahlt das Auto nun in tausenden Lichtern.

In der Weihnachtszeit verwandeln sich Häuser und Straßen in bunte Lichtermeere, warum aber nicht mal ein Auto festlich dekorieren? Der Brite Calvin Lee hat genau das gemacht. Seinen Morris Minor aus dem Jahr 1964 hat er in ein Traumgefährt verwandelt, das sich der Weihnachtsmann nicht besser hätte ausdenken können.

Weihnachtsauto für den guten Zweck

Der Mann hat sich die Mühe aber nicht nur zum Spaß gemacht. Vielmehr will er mit seinem Weihnachtsauto Geld für einen guten Zweck sammeln, wie das britische News-Portal "The Sun" berichtet. Dafür können Spendenwillige nach Scunthorpe, North Lincolnshire in England kommen und sich mit dem Wagen fotografieren lassen. Das gesammelte Geld geht an unterschiedliche Organisationen. Dazu gehört unter anderem Lupus UK. Der traurige Grund: Lee leidet selbst an der seltenen Autoimmunkrankheit.

Der Sun sagte Lee: "Alle sind verrückt nach dem Coca-Cola-Truck, also hoffe ich, dass sie eine ähnliche Reaktion darauf haben werden. Bisher war das Feedback großartig, die Leute finden es fantastisch."

10.000 Leuchten für knapp 330 Euro

Rund 10.000 Leuchten habe Lee am Morris Minor angebracht, um den Oldtimer weihnachtlich erstrahlen zu lassen - Kostenpunkt: gerade mal 332 Euro. Dafür opferte er aber die Straßenzulassung. Am Steuer des Autos sitzt auch ein Weihnachtsmann und auf dem Dach sind ein echter Weihnachtsbaum und ein Geschenkesack angebracht.

Der Weihnachts-Oldtimer ist noch bis zum 20. Dezember im Sanderling Way in Scunthorpe, England, ausgestellt.

