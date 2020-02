Edelmann unter den Kompaktwagen: Der Mazda3 verbindet frisches Design mit agilem Fahrverhalten

Leverkusen - Wenn es darum geht, technisch ausgetretene Pfade zu verlassen, ist Mazda ganz vorn mit dabei. Ob die Neuauflage des Wankelmotors, die Umkehrung des Verdichtungsverhältnisses bei Benzin- und Dieselmotoren zugunsten besserer Abgaswerte: Die Ingenieure genießen offenbar relativ große Freizügigkeit, um ungewöhnliche Ideen in die Tat umzusetzen wie den Benzinmotor mit Selbstzündung, der die Prinzipien von Diesel und Benziner unter der Haube der jüngsten Generation des kompakten Mazda3 vereint.

Mildhybrid mit Startergenerator schiebt den Mazda3 nachdrücklich an

Schon die Einstiegsmotorisierung bringt zeitgemäße Antriebstechnik mit, etwa ein Mildhybridsystem, dessen Zylinderabschaltung den Durst des Vierzylinders zügeln soll. Im Teillastbetrieb, wenn keine oder nur wenig Motorkraft benötigt wird, werden zwei Zylinder still gelegt. Dann vibriert der frontgetriebene Kompakte fast schon wie ein alter Diesel. Zudem verfügt der Skyactiv M Hybrid über einen riemengetriebenen Startergenerator, der mit einer 24-Volt-Batterie verbunden ist. Der Generator unterstützt den Verbrenner beim Beschleunigen und wandelt Bremsenergie in elektrischen Strom um (Rekuperation), mit dem wiederum die Batterie geladen wird. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,5 Litern auf 100 Kilometern kommt man ganz gut durch den Alltag.

Die aggressive Front, eine gestreckte Motorhaube und die ungemein knackige Heckpartie mit ihren wohlproportionierten Rundungen verhelfen dem viertürigen Japaner zu einem potenten Auftritt.

Der Kofferraum des Mazda* ist über eine relativ hohe Ladekante zu erreichen und kann nach Umlegen der asymmetrisch geteilten Sitzlehnen erweitert. Seitliche Führungen sorgen dafür, dass dabei kein Gurt-Salat entsteht. Jedoch ist der Kofferraumschnitt im unteren Bereich etwas schmal geraten, und die Heckklappe schwingt nicht allzu weit auf.

Der Innenraum hält, was das edle Außendesign verspricht. Hochwertige Materialien und eine reduzierte Formgebung wirken nobel und stylish. Die Sitze sind ausreichend groß und bequem. Die horizontale Linie des Armaturenbretts wird nur von den Bedientasten der Klimatisierung unterbrochen, deren Defroster-Modus leider zu wenig Puste hat.

+ Noble Zurückhaltung: Vorbildliche Bedienelemente in einem sehr aufgeräumten Armaturenbrett © Mazda



Immerhin schmeißt der Mazda 3 selbsttätig Sitz- und Lenkradheizung an, wenn es draußen zu kalt ist. Zum Fahrer geneigte Anzeigen und eine aufs Wesentliche reduzierte Schalterflut erleichtern die Bedienung. Das Infotainmentsystem wird ausschließlich per Dreh-Drück-Steller an der Mittelkonsole bedient, ist klar gegliedert. Die Rundinstrumente im Cockpit sind sehr gut ablesbar.