Mega-Truck: Diese Konstruktion lässt Luxusautos alt aussehen

Black Sheep Innovations hat einen Truck konstruiert, der ein ganz besonderes Feature bietet: Er kommt mit eingebauter Minibar und BBQ-Abteil.

Der Sommer 2019 geht scheinbar schon zu Ende, aber Black Sheep Innovations sorgt dafür, dass Sie die letzten Wochen der Wärme intensiv genießen können: Das Schweizer Unternehmen hat uns eine der coolsten Pickup-Modifikationen aller Zeiten gegeben.

Truck mit mobiler Außenküche und Minibar

Laut Black Sheep ist das Einzige, was in einem Truck fehlt, der Stauraum. Deshalb hat der Hersteller die Heckklappe und die Rückleuchten eines VW Amarok umgestaltet, um versteckte Staufächer zu integrieren. Tatsächlich ist das Heck des deutschen Pickups zu einer voll funktionsfähigen Minibar geworden - perfekt für ein paar letzte Grillabende in der Wildnis. Die Rückleuchten sind auf Schienen montiert und können herausgezogen werden, sodass ein Regal entsteht, das mit Getränken gefüllt werden kann.

Wenn sie abgesenkt ist, kann die Heckklappe auch geöffnet werden, um einen weiteren Satz versteckter Fächer freizulegen. Diese könnten der perfekte Platz für Lebensmittel sein. Man kann sogar einen Gasbrenner darauf platzieren - und man hat ruckzuck eine mobile Außenküche.

Nützliche Mods machen VW Amorak zu einer Offroad-Waffe

Die kleinen Cubby-Löcher können genutzt werden, um Bergungsausrüstung und kleine Ersatzteile aufzubewahren, wenn man sich von den ausgetretenen Pfaden entfernt. Tatsächlich ist BSI vor allem dafür bekannt, den VW Amarok so zu modifizieren, dass er zu einer Offroad-Waffe wird. Die Auswahl an Mods reicht von Leuchtbalken über Ganzkörper-Kits bis hin zu Interieur-Gadgets. Flüsse zu befahren und mit Schlamm bedeckt zu werden, ist nicht in jedermanns Augen ein perfekter Tagesausflug. Trotzdem wird jeder, der einen Pickup besitzt, diesen einfachen, aber effektiven Mod sehr nützlich in seinem täglichen Leben finden.

vro